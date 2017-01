Elmar über Shorty: "Wird ein Heimspiel"

Donnerstag, 26.01.2017

"Ich freue mich drauf. Bei Shorty weiß man, was einen erwartet. Das wird ein Heimspiel, wir haben das die letzten Jahre schon gemacht. Das ist wunderbar", sagte Paulke im Gespräch mit SPOX.

Durch die jahrelange Zusammenarbeit haben sich beide perfekt aufeinander abgestimmt. "Wir sind ein eingespieltes Team und wissen, wie der andere am Mikrofon tickt. Wir kennen uns sehr gut", so Paulke weiter.

Das Masters findet 2017 zum fünften Mal statt und wird am 28. und 29. Januar in der ArenaMK, Milton Keynes in England ausgetragen. Die 16 besten Spieler der Order of Merit sind automatisch qualifiziert und duellieren sich in einem K.o.-System. Dabei gibt es keine Auslosung, die Setzliste ist entscheidend: Der Ranglistenführende und Titelverteidiger Michael van Gerwen trifft auf Simon Whitlock (16), Gary Anderson (2) auf Benito van de Pas (15).

Alle Partien in der Übersicht:

Gary Anderson - Benito van de Pas

Dave Chisnall - Raymond van Barneveld

Phil Taylor - Michael Smith

Peter Wright - Ian White

Michael van Gerwen - Simon Whitlock

Mensur Suljovic - Jelle Klaasen

James Wade - Robert Thornton

Adrian Lewis - Kim Huybrechts