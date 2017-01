WM-Quali wird für Hopp und Co. schwieriger

Mittwoch, 25.01.2017

Für die vergangene WM im Londoner Ally Pally hatten sich Hopp, Dimitri van den Bergh, Jeffrey de Graaf und Ron Meulenkamp auf diesem Weg einen Platz gesichert. Der reine Ranglistenplatz reicht nun nicht mehr aus.

Diese vier Plätze werden in Zukunft auf verschiedene Qualifikationsturniere verteilt. Auch oben genannte Akteure müssten, wenn sie sich nicht noch deutlich in der Weltrangliste steigern, an solchen Turnieren teilnehmen, um sich gegen schlechter platzierte Spieler zu beweisen.

Die Zahl derer, die sich über Turniere qualifizieren, erhöht sich dadurch von 20 auf 24. An der Darts-WM nehmen weiterhin 72 Spieler Teil.