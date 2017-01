Elmar und Shorty kommentieren bei DAZN

Donnerstag, 26.01.2017

"Das ist der logische Schritt. DAZN kommt zum richtigen Zeitpunkt", sagte Shorty im Gespräch mit SPOX. "Streaming ist das, was die Jugend heutzutage macht. Streaming überall: in der Schule, im Zug, auf dem Fahrrad - einfach überall. Und so bringt man diesen Sport der breiten Masse nahe."

Besonders freut sich der 42-Jährige darauf, wieder mit Paulke am Mikrofon zu sitzen. "Wir haben ein sehr positives Verhältnis und glauben beide an den Sport. Wir können uns gegenseitig hochschaukeln und dann zusammen schöne Highlights setzen", so Shorty weiter.

"Wir haben kein Vorbild"

Shorty und Paulke sind ein eingespieltes Team, dementsprechend will sich Shorty auch an keinem anderen Kommentatoren-Duo orientieren. "Elmar bringt ein großes Fachwissen in Sachen Statistik mit. Das macht immer einen Höllenspaß und wir frotzeln uns auch mal gerne an. Aber wir haben kein Vorbild."

Die Masters finden 2017 zum fünften Mal statt und werden am 28. und 29. Januar in der ArenaMK, Milton Keynes in England ausgetragen. Die 16 besten Spieler der Order of Merit sind automatisch qualifiziert und duellieren sich in einem K.o.-System. Dabei gibt es keine Auslosung, die Setzliste ist entscheidend: Der Ranglistenführende und Titelverteidiger Michael van Gerwen trifft auf Simon Whitlock (16), Gary Anderson (2) auf Benito van de Pas (15).

Alle Partien in der Übersicht:

Gary Anderson - Benito van de Pas

Dave Chisnall - Raymond van Barneveld

Phil Taylor - Michael Smith

Peter Wright - Ian White

Michael van Gerwen - Simon Whitlock

Mensur Suljovic - Jelle Klaasen

James Wade - Robert Thornton

Adrian Lewis - Kim Huybrechts

