Ahmatovic: Profi-Debüt auf Culcay-Undercard

Mittwoch, 08.03.2017

"Ich möchte unbedingt Weltmeister werden und weiß, dass ich das Potenzial dazu habe", gab Ahmatovic, der früh vom Kickboxen zum Boxen gewechselt war, gegenüber SPOX vor seinem Debüt selbstbewusst zu Protokoll: "Jeder Gegner hat zwei Arme und zwei Beine - und kann nicht fliegen."

Der 30-jährige Cruisergewichtler will in den kommenden Jahren wichtige Impulse setzen und baut in diesem Zusammenhang auf eine überzeugende Zeit als Amateurboxer auf.

Ahmatovic konnte unter anderem den prestigeträchtigen Chemiepokal gewinnen und sich bei den Europameisterschaften im Jahr 2013 die Bronzemedaille im Schwergewicht sichern.

Nach einem kurzen Intermezzo bei der AIBA-APB-Profiserie, steht Ahmatovic, der mit Schlagstärke und Technik zu überzeugen vermag, mit dem Sauerland-Stall bei einem der größten und erfolgreichsten Boxställe unter Vertrag.

