Haye lehnt Karriereende ab

Dienstag, 07.03.2017

Wenige Stunden nach seiner Niederlage gegen Bellew konnte Haye auf einem Foto in den Sozialen Netzwerken schon wieder Lachen. Mit dickem Verband um sein verletztes Bein posierte er vor der Kamera, nachdem er an der Achillessehne operiert worden war.

Ein Karriereende kommt für Haye (28-3, 26 K.os) nicht in Frage. "Er will wieder kämpfen", verriet Kumpel Carl Froch. Er habe mit Haye gesprochen: "Er will als allererstes ein Rematch mit Bellew." Dieses wird aber einige Zeit brauchen, Haye fällt mehrere Monate aus.

