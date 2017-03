Klitschko: "Ich bin der Underdog"

Dienstag, 07.03.2017

"Ich bin der Underdog in diesem Kampf und das ist tatsächlich spannend für mich", so Klitschko bei Sky Sports News HQ. Er trifft am 29. April auf Joshua und versucht, den IBF-Titel im Heavyweight zu erlingen. "ich bin lange nicht mehr in dieser Situation gewesen", stellte Klitschko fest.

Für den bald 41-Jährigen ist wichtig, positiv in das Duell zu gehen. "Ich fühle mich jung und herausgefordert. Ich bin offiziell der Herausforderer. Wunderbar", gab er an. Er habe sich gefragt, ob ihm das gefalle, was er tue und sei zum Schluss gekommen: "Ich liebe es."

