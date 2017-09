Wo kann ich Deutschland- Italien sehen?

WC Qualification Europe Armenien -

Der vierte Spieltag der EuroBasket 2017 steht vor der Tür. Mit zwei Siegen und einer Niederlage im Gepäck geht es für die deutsche Mannschaft gegen Italien - einem Top-Team der Gruppe B. Hier findet ihr Infos zum Livestream, zu den Lineups und zum Spielbeginn.

Nach der dramatischen Niederlage gegen Israel, bei der die Deutschen im letzten Viertel einen 16-Punkte-Vorsprung verspielten, wollen Dennis Schröder und Co. nun in die Erfolgsspur zurückkehren. Jedoch: Mit Italien wartet ein großer Brocken in der Gruppe B, der genau wie Deutschland zwei seiner drei bisherigen Spiele gewonnen hat.

Wo und Wann findet Deutschland - Italien statt?

Spiel Deutschland - Georgien Datum, Uhrzeit 5. September 2017, 17:30 Uhr Spielort Tel Aviv, Israel

TV-Sender und Livestream zu Deutschland - Italien

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland Telekom Sport, Highlights auf Sport 1 www.telekomsport.de

Wo kann ich Deutschland - Italien im Liveticker verfolgen?

Die Partie kann auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgt werden. Hier entlang!

Der deutsche Kader in der Übersicht

Position Spieler Guards Dennis Schröder, Maodo Lo, Karsten Tadda, Ismet Akpinar, Lucca Staiger Forwards Daniel Theis, Danilo Barthel, Isaiah Hartenstein, Patrick Heckmann, Robin Benzing, Johannes Thiemann Center Johannes Voigtmann

Wer spielt bei Italien mit?

Position Spieler Guards Pietro Aradori, Andrea Cinciarini, Marco Belinelli, Ariel Filloy, Daniel Hackett Forwards Luigi Datome, Christian Burns, Davide Pascolo, Awudu Abass, Nicolo Melli Center Paul Biligha, Marco Cusin

Wie sieht der Spielplan der deutschen Mannschaft aus?