Brillanter Schröder tütet Auftaktsieg ein

Einem schwachen ersten Viertel zum Trotz ist die Deutsche Nationalmannschaft erfolgreich in die EuroBasket 2017 gestartet. Beim 75:63-Erfolg über die Ukraine zum Auftakt war Dennis Schröder der alles überragende Mann.

Der 23-Jährige spielte insbesondere im zweiten Viertel groß auf und führte das DBB-Team am Ende mit 32 Punkten (11/20 FG) und 7 Assists an, wobei er sich trotz sehr physischer Defense der Ukraine bloß 3 Turnover leistete. Am stärksten wurde er von DBB-Kapitän Robin Benzing unterstützt, der auf 17 Punkte (5/9) kam, Johannes Voigtmann kam auf 8 Zähler, Daniel Theis steuerte 7 und 8 Rebounds bei.

Bei der Ukraine war Olexandr Mishula mit 12 Punkten der Topscorer, Artem Pustovyi kam auf 11. Ohne die beiden NBA-Spieler Alex Len und Joel Bolomboy fehlte dem Team gerade offensiv jedoch der Punch, um Deutschland über volle 40 Minuten zu gefährden.

Am Freitag wird in Tel Aviv nicht gespielt, das nächste Spiel der deutschen Mannschaft findet am Samstag um 15:45 Uhr gegen Georgien statt.

Die Reaktionen

Chris Fleming (Head Coach DBB): "Der Einstieg in ein Turnier ist immer schwierig. Die Jungs haben einen richtig guten Job ab dem zweiten Viertel gemacht. Jetzt wollen wir uns weiter steigern."

Deutschland vs. Ukraine: Der SPOX-Spielfilm

Vor dem Tip-Off: Das deutsche Team eröffnet die EM mit Schröder, Tadda, dem wieder genesenen Benzing, Barthel und Voigtmann. Ihnen gegenüber stehen zunächst Mishula, Lypovyy, Pustozvonov und das Big-Men-Tandem Korniyenko und Kravtsov.

1. Viertel: Deutschland erwischte einen ganz schwachen Start, auch offene Würfe wurden entweder verweigert oder daneben gesetzt. Nach dem 6:0 für die Ukraine kam Schröder endlich zum ersten Erfolg, dennoch wirkte das Team nervös, beim Stand von 11:4 nahm Fleming seine erste Auszeit. Es blieb jedoch absolutes Stückwerk, Rhythmus hatte im ersten Durchgang nur die Ukraine. 16:9.

2. Viertel: Nach einigen Minuten auf der Bank wollte es Schröder nun wissen und besorgte umgehend mit Layup und Dreier und Layup 7 Punkte, dann fütterte er Voigtmann im Pick'n'Roll zum 20:22 aus deutscher Sicht. Sein Selbstvertrauen steckte die anderen an. Mitte des Viertels wurde erstmals die Führung übernommen. Die Ukraine blieb dran, weil Deutschland weiter alles andere als gut verteidigte. Dank insgesamt 13 Schröder-Punkten im Viertel sowie 11 Zählern von Benzing ging es dann aber mit 39:33 für den DBB in die Pause.

EuroBasket 2017: Dieser DBB-Kader soll es in Tel Aviv richten © getty 1/12 GUARDS: Dennis Schröder (24 Länderspiele, 16,7 Punkte) © getty 2/12 Maodo Lo (40 Länderspiele, 6,2 Punkte) © getty 3/12 Karsten Tadda (67 Länderspiele, 3,13 Punkte) © getty 4/12 Ismet Akpinar (7 Länderspiele, 4,6 Punkte) © getty 5/12 Lucca Staiger (107 Länderspiele, 6,1 Punkte) © getty 6/12 FORWARDS: Daniel Theis (24 Länderspiele, 10,4 Punkte) © getty 7/12 Danilo Barthel (21 Länderspiele, 9,4 Punkte) © getty 8/12 Isaiah Hartenstein (7 Länderspiele, 4,7 Punkte) © getty 9/12 Patrick Heckmann (7 Länderspiele, 4,7 Punkte) © getty 10/12 Robin Benzing (120 Länderspiele, 9,4 Punkte) © getty 11/12 Johannes Voigtmann (42 Länderspiele, 6,0 Punkte) © getty 12/12 Johannes Thiemann (13 Länderspiele, 4,5 Punkte)

3. Viertel: Es lief besser bei den Deutschen. Voigtmann flog zu einem spektakulären beidhändigen Dunk ein, Schröder fand Barthel für 2 einfache Punkte und legte dann selbst nach - schon führte Deutschland mit 11. Die Ukraine verlor nun völlig den Faden und geriet mit bis zu 16 Punkten in Rückstand, bevor sie sich Ende des Durchgangs wieder etwas erholten. 58:47 Deutschland nach 30 Minuten.

4. Viertel: Eigentlich schien schon alles entschieden, bevor Deutschland einige Minuten lang nichts mehr auf die Reihe bekam. Zwei Minuten vor dem Ende brachte Bobrov die Ukraine sogar noch einmal auf 7 Punkte ran, Schröder antwortete jedoch mit Freiwürfen. Ein Abschluss am Korb von Theis beseitigte dann auch die letzten Zweifel. Mit dem Buzzer versenkte Schröder dann noch einen Dreier zum 75:63.

Deutschland vs. Ukraine: Der Boxscore

Der Star des Spiels

Dennis Schröder. Ganz klare Sache. Einen Durchgang brauchte der Hawks-Guard, um ins Spiel zu finden, dann dominierte er die Partie allerdings nahezu nach Belieben. Er nutzte seine Schnelligkeit, traf aber auch von draußen extrem sicher und spielte in den wichtigen Momenten dann auch immer wieder kluge Pässe - und das, obwohl die Refs ihn wirklich nicht gerade bevorzugt behandelten. In dieser Form ist Schröder eine der größten Offensivwaffen dieses Turniers.

Der Flop des Spiels

Viacheslav Kravtsov. Nominell sollte die Länge unterm Korb die größte Stärke der Ukrainer sein, von ihrem bekanntesten Big Man kam aber erschreckend wenig, wenngleich erwähnt werden muss, dass er sich in der Anfangsphase ein wenig verletzte. Dennoch: Kravtsov muss mehr liefern als in diesem Spiel (3 Punkte, 4 Rebounds), wenn die Ukraine bei diesem Turnier etwas reißen wollen.

Players to watch bei der EuroBasket 2017 © getty 1/14 POINT GUARDS: Petteri Koponen (Finnland/FC Barcelona, 28): Zugegeben: Er ist weder ein großer Star, noch ein Talent. Doch bei den letzten internationalen Turnieren wirbelte Finnland - vor allem dank ihm - mächtig Staub auf. Gibt es die Fortsetzung? © getty 2/14 Dennis Schröder (Deutschland/Atlanta Hawks, 23): Er ist Deutschlands großer Star nach Dirk Nowitzki und unangefochtener Anführer des DBB-Teams. Nicht nur die gegnerischen Defenses werden sich auf ihn fokussieren © getty 3/14 Stefan Jovic (Serbien/Bayern München, 26): An der Seite - oder hinter? - Teodosic agiert mit Stefan Jovic ein weiterer Top-Guard. Warum er für uns interessant ist? Die Bayern haben ihn jüngst verpflichtet © getty 4/14 Mantas Kalinietis (Litauen/Emporio Milan, 30): Bei Olympia 2016 war er noch der beste Assistgeber des Turnier. Nun wird er durch den Ausfall von Lekavicius auch sehr viel Speilzeit bei der EM erhalten © getty 5/14 FLÜGELSPIELER: Furkan Korkmaz (Türkei/Philadelphia 76ers, 20): Die türkische Zukunfts-Hoffnung wurde schon letztes Jahr von Philly gedraftet und nun auch rüber geholt. Kann er bei der EuroBasket schon Leistungsträger sein? © getty 6/14 Luka Doncic (Real Madrid/Slowenien, 18): Er gilt nicht nur als größtes europäisches Talent, sondern auch als potentieller No.1-Pick 2018. Bei Real war er schon Leistungsträger! © getty 7/14 Daniel Hackett (Italien/Bamberg, 29): BBL-Fans können sich ein Bild von Daniel Hackett machen, der zur neuen Saison bei Brose Bamberg die Sneaker schnürt. Die Italiener brauchen ihn, da im Backcourt jede Unterstützung dringend nötig ist © getty 8/14 Bogdan Bogdanovic (Serbien/Sacramento Kings, 24): Drei Jahre, nachdem er (ursprünglich von den Suns) gedraftet wurde, wechselte er nun in die NBA. Die Kings dürfen sich auf ihn freuen - und entlohnen ihn dafür fürstlich! © getty 9/14 Omri Casspi (Israel/Warriors, 29): Der variable Forward, der im Sommer bei den Warriors unterschrieb, kämpfte zuletzt viel mit Verletzungen und spielt das Turnier wohl primär deshalb mit, weil die EM im eigenen Land stattfindet. Wie fit ist er wirklich? © getty 10/14 Niccolo Melli (Italien/Fenerbahce, 26): Wir kennen ihn alle aus seiner äußerst erfolgreichen Bamberger Zeit - nun will er mit Fener die Euroleague gewinnen und mit Italien Deutschland in der Vorrunde ärgern © getty 11/14 BIG MEN: Dragan Bender (Kroatien/Phoenix Suns, 19): Der hochtalentierte Forward erlebte eine schwierige erste Saison in der NBA. Kann er auf europäischem Boden durchstarten? © getty 12/14 Kristaps Porzingis (Lettland/New York Knicks, 22): Er ist Superstar und Talent in einem. Avanciert er für sein Land zum lettischen Dirk Nowitzki? © getty 13/14 Tornike Shengelia (Georgien/Laboral, 25): Er ist das Herzstück der Georgier. Im Post verfügt der Power Forward über ein riesiges Arsenal an Moves und erarbeitet sich so zahlreiche Freiwürfe und einfache Punkte © getty 14/14 Lauri Markkanen (Finnland/Chicago Bulls, 20): Als dritter finnischer NBA-Spieler soll der gut ausgebildete Big Man dabei helfen, die großen Teams zu ärgen

Deutschland vs. Ukraine: Das fiel auf