Kollaps! DBB-Team unterliegt dem Gastgeber

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der EuroBasket 2017 zum ersten Mal verloren. Beim 80:82 gegen Israel hat das Team zwar bis zum vierten Viertel alles im Griff, dann stürmt der Gastgeber jedoch furios zurück.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit spielte nach der Pause zunächst nur das DBB-Team und führte mit bis zu 14 Punkten, die Israelis starteten aber noch ein Comeback und dominierten das letzte Viertel dann nach Belieben. Somit fuhr der Gastgeber seinen ersten Sieg des Turniers ein, während Deutschland nun genau wie Litauen und Italien bei einer 2-1-Bilanz steht.

Topscorer des deutschen Teams war Dennis Schröder mit 20 Punkten und 7 Assists, dazu zeigten Daniel Theis (15 Punkte, 15 Rebounds, 3 Blocks) und Johannes Voigtmann (13 Punkte) starke Leistungen. Jedoch konnten sie die überragenden Richard Howell (23 Punkte, 9 Rebounds, 7 Steals) und Omri Casspi (20 Punkte, 11 Rebounds) am Ende nicht mehr kontern.

Am Montag ist in Gruppe B spielfrei, am Dienstag trifft die deutsche Mannschaft auf Italien.

Deutschland vs. Israel: Die Reaktionen

Robin Benzing (Deutschland): "Die Niederlage ist sehr ärgerlich. Wir haben uns ein Loch gegraben und sind da nicht mehr rausgekommen. Aber es geht weiter, wir sind noch gut im Soll."

Ingo Weiß (Präsident DBB): "In so einem Hexenkessel zu verlieren, ist keine Schande. Es ist schade, es tut auch weh. Aber am Ende haben wir noch zwei Spiele vor uns."

Deutschland vs. Israel: Der SPOX-Spielfilm

Vor dem Tip-Off: Zum dritten Mal in Serie begann Deutschland mit Schröder, Tadda, Benzing, Barthel und Voigtmann. Auch die Israelis spielten wie gehabt, es starteten Mekel, Dawson, Casspi, Eliyahu und Howell.

Die lustigsten Fans der EuroBasket 2017 © getty 1/17 Farbenfroh geht es mal wieder zu an den vier Spielstätten der EuroBasket. Die litauische Gefahr ist zahlreich vertreten © getty 2/17 Nein, das war kein Unikat. Auch ein paar Reihen daneben wird inbrünstig die Nationalhymne geschmettert © getty 3/17 Ein wenig ruhiger ist es da im Frankreich-Block. Die Kleidung der Dame in der hinteren Reihe ist aber schon einmal vielversprechend © getty 4/17 Gehen diese Ladies auch als Zuschauer durch? Wir denken schon © getty 5/17 Das scheint diesen finnischen Fans eher nicht zu gefallen © getty 6/17 Auch die Israelis schauen deprimiert. Liegt sicher eher an der Klatsche in eigener Halle gegen Italien © getty 7/17 Gute Stimmung dagegen bei den Kroaten. Der Kollege in der Mitte scheint ein Wasserballer zu sein © fiba.com 8/17 Klar, dass dieser Junge bei seiner Begleitung grinst wie ein Honigkuchenpferd © getty 9/17 Ist dieser russische Fan etwa allein nach Istanbul gereist? © getty 10/17 Mitnichten! Ausreichend weibliche Verstärkung ist mit in die Türkei gereist © getty 11/17 Daumen hoch für die Kreativität der lettischen Schlachtenbummler © fiba.com 12/17 Läuft bei Spanien. Zwei Siege finden auch Luigi und Mario dufte © getty 13/17 Die besten Fans? Da dürfen natürlich auch die verrückten Isländer nicht fehlen. Macht schon was her so ein blauer Block © fiba.com 14/17 Auch zahlreiche deutsche Anhänger haben den weiten Weg nach Tel Aviv auf sich genommen © getty 15/17 Ja wen haben wir denn da? Spurs-Coach Gregg Popovich schaut auch konzentriert zu © getty 16/17 Doch noch einmal zurück zu den Litauern, die uneinholbar die bunteste Fraktion ist © getty 17/17 Da lassen wir auch diesen Selfie-Stick mal gerade noch so durchgehen

1. Viertel: Israel ließ sich vom lauten Publikum nach vorn peitschen und ging mit 6:0 in Führung, bevor Voigtmann erstmals stopfte und danach direkt wieder punktete. Dennoch blieb Israel in der Folge das leicht bessere Team, nach einem Transition-Layup von Howell zum 16:10 reagierte Fleming per Auszeit. Nun kam Schröder mit zwei And-1s besser ins Spiel, dann jedoch leistete er sich ein unsportliches Foul gegen Casspi. Der traf beide Freebies zum 23:18 für Israel nach einem Viertel.

2. Viertel: Howell erzielte 4 schnelle Punkte am Brett, auf der Gegenseite antworteten Schröder und Theis per And-1, dann jedoch trafen die Israelis zwei Dreier in Folge und führten blitzschnell mit 10 - dementsprechend reagierte die Halle. Die Deutschen ließen sich aber nicht beirren und legten selbst einen 6:0-Lauf hin, gerade Theis übernahm nun Verantwortung (10 Punkte zur Pause). Hartenstein per Dreier brachte die 39:38-Führung, schon wurde die Halle wieder deutlich ruhiger. Mit 43:43 ging es in die Pause.

3. Viertel: Diesmal startete Deutschland deutlich besser und mit mehr Energie, nach Theis-Putback und Voigtmann-Layup in Transition ging man mit 51:45 in Führung, dann fand Schröder traumhaft Voigtmann zum Dunk - Auszeit Israel. Nach wiederholtem Meckern bekam Schröder ein Technical sowie Foul Nummer 4 und musste auf die Bank, die anderen hielten aber die Stellung - und Israel war von der Rolle. Bis zum Ende des Viertels baute Deutschland die Führung auf 69:57 aus.

4. Viertel: Angeführt von Howell bäumten sich die Israelis noch einmal auf, die Fans wurden ohrenbetäubend laut. Knapp vier Minuten vor Schluss waren es nach Casspi-Freiwürfen nur noch 3 Punkte, Lo vergab zwei offene Dreier, dann stopfte Casspi - nur noch 1 Punkt. Auszeit, Turnover, Layup Howell, Führung für Israel! Ein Freiwurf von Theis und ein Layup von Schröder stoppten endlich die Blutung. 28,5 Sekunden vor Schluss traf Pnini zur 1-Punkt-Führung. Schröder vergab einen Layup, auch der letzte Dreierversuch von Theis verfehlte sein Ziel. 82:80 für Israel zum Endstand!

Deutschland vs. Israel: Der Boxscore

Der Star des Spiels

Richard Howell. Der Big Man ackerte unermüdlich und wilderte zudem immer wieder in Passwegen, was ihm letztlich 7 Steals bescherte. Dazu entnervte er die Deutschen mit seinen Offensiv-Rebounds und seinen Finishes am Korb - am Ende waren es für ihn 23 Punkte und 9 Rebounds.

EuroBasket 2017: Dieser DBB-Kader soll es in Tel Aviv richten © getty 1/12 GUARDS: Dennis Schröder (24 Länderspiele, 16,7 Punkte) © getty 2/12 Maodo Lo (40 Länderspiele, 6,2 Punkte) © getty 3/12 Karsten Tadda (67 Länderspiele, 3,13 Punkte) © getty 4/12 Ismet Akpinar (7 Länderspiele, 4,6 Punkte) © getty 5/12 Lucca Staiger (107 Länderspiele, 6,1 Punkte) © getty 6/12 FORWARDS: Daniel Theis (24 Länderspiele, 10,4 Punkte) © getty 7/12 Danilo Barthel (21 Länderspiele, 9,4 Punkte) © getty 8/12 Isaiah Hartenstein (7 Länderspiele, 4,7 Punkte) © getty 9/12 Patrick Heckmann (7 Länderspiele, 4,7 Punkte) © getty 10/12 Robin Benzing (120 Länderspiele, 9,4 Punkte) © getty 11/12 Johannes Voigtmann (42 Länderspiele, 6,0 Punkte) © getty 12/12 Johannes Thiemann (13 Länderspiele, 4,5 Punkte)

Der Flop des Spiels

Robin Benzing. Die Leistung des Kapitäns (4 Punkte, 1/4 FG) entsprach absolut nicht dem, was er bis hierhin gezeigt hatte. Defensiv mit großen Problemen gegen Casspi, konnte er sich offensiv ebenfalls überhaupt nicht einbringen und blieb bis zum letzten Viertel beinahe unsichtbar. Dazu sei allerdings gesagt: Für das letzte Viertel könnte hier die gesamte Mannschaft stehen, da dieser Durchgang einfach katastrophal verlief.

Deutschland vs. Israel: Das fiel auf