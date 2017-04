23 Klubs beantragen Lizenz für BBL

Dienstag, 18.04.2017

Phoenix Hagen, das während der laufenden Bundesligasaison Insolvenz angemeldet hatte und daraufhin vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden war, plant einen Neuanfang in der 2. Liga ProA. Der Lizenzligaausschuss der BBL wird die Lizenzen auf einer Sitzung am 11. Mai in Köln vergeben.

