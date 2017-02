Shootout! Voigtmann siegt im deutschen Duell

Sonntag, 26.02.2017

Es war ein spektakuläres Spiel, das sich am Sonntagabend zwischen Saski Baskonia und Tecnyconta Zaragoza ereignete. Und nicht zuletzt standen beim 99:88-Sieg für Baskonia die beiden Deutschen im Fokus: Johannes Voigtmann überzeugte für sein Team mit 14 Punkten (5/7) sowie 4 Rebounds von der Bank, wobei er mit +19 sogar das beste Plus/Minus-Rating seines Teams aufwies.

Robin Benzing war auf der anderen Seite mit 19 Punkten (6/10 FG) Topscorer seines Teams und lieferte dazu noch 4 Rebounds sowie 3 Assists. Den Sieg der Gäste konnte aber auch er nicht verhindern - denn Voigtmann hatte einfach das deutlich tiefere Team auf seiner Seite. Vor allem der frühere Mavs-Guard Shane Larkin zeigte mit 30 Punkten eine alles überragende Leistung.

Einen extrem gebrauchten Tag erwischte Heiko Schaffartzik am Samstag - in 21 Minuten traf der Point Guard keinen seiner acht Würfe (3 Punkte) und konnte sich auch sonst in keiner Kategorie auszeichnen (0 Rebounds, 1 Assist). Mit Le Portel hatte Schaffartziks Team JSF Nanterre dennoch keine größeren Probleme und gewann mit 76:66.

Tibor Pleiß wurde bei der 66:79-Niederlage von Galatasaray gegen Gaziantep nicht eingesetzt

Zalgiris Kaunas mit Isaiah Hartenstein sowie Mega Leks mit Kostja Mushidi waren jeweils erst am Montag im Einsatz.

