Butler oder PG? Hawks wollten Monster-Deal

Samstag, 25.02.2017

Paul George und Jimmy Butler waren die größten Fische am Deadline Day und wurden in erster Linie mit den Boston Celtics in Verbindung gebracht. Doch auch die Atlanta Hawks waren durchaus gewillt, ins Rennen einzusteigen - auch, wenn sie letztendlich nicht wirklich kurz davor waren.

"Wir waren so aggressiv, wie wir nur sein konnten", verriet Head Coach und Basketball-Präsident Mike Budenholzer. "Wir hatten das Gefühl, eine gute Menge an Picks zu besitzen, um ins Rennen um die großen Namen einzusteigen."

Fortgeschrittene Verhandlungen habe es allerdings weder mit den Bulls, noch mit den Pacers gegeben. Verstärkt haben sich die Hawks trotzdem: Im Tausch für den verletzten Tiago Splitter wechselte Ersan Ilyasova nach Atlanta.

