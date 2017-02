JaVale? Ich komme dich holen!

Freitag, 24.02.2017

Boogie der Woche

Falls es jemand nicht mitbekommen hat: DeMarcus Cousins wurde in der Nacht auf Montag zu den New Orleans Pelicans getradet (Gegenwert: irgendwelches Zeugs). Praktisch für ihn: Er war beim All-Star Game ohnehin in NOLA am Start, sparte sich also eine Flugstrecke in seinem Privatjet.

Bei seiner Vorstellung der Pels kloppte Boogie dann direkt ein paar Schmunzler raus. Anthony Davis und er, das sei so ein bisschen wie "Feuer und Eis". Die Frage, wer dabei wer ist, erübrigt sich wohl. Auch die Braue selber ordnete die charakterlichen Unterschiede des neuen Super-Duos ein: "Ich bin eher der ruhige Typ, er hingegen..." - ihr wisst schon.

Rund um die NBA: Die Trade-Deadline zum Nachlesen

Jedenfalls ist sich Cousins sicher, dass die beiden zusammen in der Liga "Unheil anrichten" können (das haben die Rockets aber offenbar nicht mitbekommen). Auf die Frage, wie er seinen Ehrgeiz und Siegeswillen beurteilen würde, erwiderte er: "Mit 17 Technischen Fouls" - Touché.

Wir ordnen diese "Einheit" mal ein und setzen sie mit anderen Spezialisten gleich. 17 Technische Fouls von Boogie sind in etwa gleichzusetzen mit sechs Tritten in des Gegners Gemächt (oder anderen Körperteilen wie beispielsweise ein Kopf) von Draymond Green, 145 Illegal Screens von Kendrick Perkins (Hey, Perk, wo bist du eigentlich?) oder mit sieben Auftritten von JaVale McGee bei Shaqtin' a Fool.

JaVaaaaaale der Woche

Apropos JaVale McGee. Seitdem der gute Mann bei den Warriors spielt, überzeugt er mit Fähigkeiten, die für Shaqs Klamauk-Sendung ungeeignet sind. Denn: Was der Big Man tut, hat neuerdings ziemlich viel mit Basketball zu tun.

Darüber kann und darf der Diesel natürlich nur erbost sein. Denn was wäre Shaqtin ohne den wöchentlichen JaVale? Eben. Also packte Shaq das Problem an der Wurzel und ließ ein Best-of von McGees, sagen wir, eher unglücklichen Aktionen produzieren, getarnt als "Dr. Strange"-Trailer.

Shaquille O'Neal hat sich mal wieder über JaVale McGee lustig gemacht © getty

Der Gedemütigte wollte sich das diesmal nicht gefallen lassen und ließ seine Tastatur bei Twitter glühen. Einen Großteil des Inhalts wollen wir euch ersparen, nur so viel: Es hatte unter anderem was mit "essen" und "Genitalien" zu tun. Zusammensetzen dürft ihr das selber. Außerdem analysierte er: "Er wacht auf und der erste, an den er denkt, bin ich. Vielleicht ist er verliebt und ich sollte geschmeichelt sein?"

Das wiederum wollte sich der Verliebte nicht bieten lassen und bat McGee darum, sich nicht wie ein Straßengangster zu verhalten. Außerdem drohte er charmant mit einer Tracht Prügel. Nach einer weiteren Antwort setzte er dann den vorläufigen Schlusspunkt: Ein Bild vom Center, wie er heruntergekommen um Geld bettelt.

Ob so die Menschen enden, die sich mit Shaq anlegen? Man sollte es nicht drauf ankommen lassen.

T-Shirt der Woche

Wir wissen es immer noch nicht: Meint Kyrie Irving es ernst? Oder trollt er uns alle? Oder vielleicht auch: Hat er sogar recht? Kleiner Reminder: In einem Interview letzte Woche erklärte er selbstbewusst, dass er davon ausgehe, die Erde sei eine Scheibe. Schließlich könne man nicht alles glauben, was einem so erzählt wird und solle auch mal seinen eigenen Augen trauen.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Denn: Wenn sich die Erde um die Sonne dreht - warum wird uns nicht schwindelig? Und überhaupt hat ja noch niemand ausprobiert, ob man nicht doch in den Abgrund fällt, wenn man ganz lange geradeaus geht.

Wie dem auch sei: Kyries Theorie steht nach wie vor im Raum. Prominente Unterstützer hat er auch schon gefunden - sogar beim Erzfeind. So erklärte Draymond Green, dass man Irving nicht für verrückt erklären solle, denn es sei völlig okay, einer speziellen Meinung zu sein oder anderen Leuten in die Weichteile zu treten (okay, das hat er nicht gesagt).

Auch LeBron James betonte, dass er cool damit sei, wenn Irvings Erde ein Pfannenkuchen ist. Und dann gibt es seit neustem auch Richard Jefferson, der auf seine Weise Stellung dazu nahm: Bei einem Interview tauchte er mit einem T-Shirt auf, auf dem die Welt abgebildet war - und darüber der Slogan "Flat World Champions". MVP in dieser Welt wäre natürlich Uncle Drew!

Twitter-Deutungen der Woche

Vor den Trade Deadlines dieser (flachen) Welt ist es zu einer großen Modebewegung gekommen, Twitter-Aktivitäten von eventuell bald tätig werdenden Teams oder gehandelten Spielern zu deuten.

Taj, Cam, Nerlens und Co. - die Deals vom Deadline-Day! © getty 1/29 Der absolute Blockbuster bisher: Am 20. Februar aquirierten die New Orleans Pelicans Center DeMarcus Cousins (im Paket mit Omri Casspi) von den Sacramento Kings /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert.html © getty 2/29 Im Gegenzug bekam Sacramento Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway, einen First Rounder 2017 und einen Second Rounder 2017 /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=2.html © getty 3/29 Jetzt aber der Reihe nach: Die Saison war noch keine Woche alt, da gaben die Oklahoma City Thunder Ersan Ilyasova und einen Protected First-Rounder von 2020 an die Philadelphia 76ers ab. Guck doch nicht so niedergeschlagen, Ersan! /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=3.html © getty 4/29 Im Gegenzug gab Philly Forward Jerami Grant nach OKC ab /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=4.html © getty 5/29 Richtig Fahrt auf nahm die Trade-Periode dann dank der Cleveland Cavaliers, die am 7. Januar Kyle Korver von den Atlanta Hawks loseisten /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=5.html © getty 6/29 Im Gegenzug erhielten die Hawks Veteran Mike Dunleavy und Mo Williams, der aber wenig später nach Denver weitergereicht wurde. Einen Erstrundenpick von 2019 und ein bisschen Bares gab es von Cleveland obendrauf /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=6.html © getty 7/29 Der erste Center-Trade: Am 2. Februar ertradeten die Milwaukee Bucks die beiden Bigs Spencer Hawes und Roy Hibbert /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=7.html © getty 8/29 Im Gegenzug wechselte Miles Plumlee nach Charlotte. Zudem floss ein wenig Cash nach North Carolina /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=8.html © getty 9/29 Ein weiterer kleiner Move der Cavs: Der Champ schickte Chris Andersen und Cash nach Charlotte und bekam dafür einen Second Rounder für 2017. Die Hornets entließen den verletzten Birdman umgehend /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=9.html © getty 10/29 Der nächste Center-Tausch! Am 13. Februar holten sich die Portland Trail Blazers Jusuf Nurkic und einen 2017 First Rounder von den Denver Nuggets (der ursprünglich mal den Grizzlies gehört hatte) /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=10.html © getty 11/29 Im Gegenzug bekamen die Nuggets Mason Plumlee, ein wenig Cash und einen 2018 Second Rounder /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=11.html © getty 12/29 Auch die Toronto Raptors verstärkten sich enorm. Am Valentinstag schnappten die Kanadier sich Power Forward Serge Ibaka von den Orlando Magic /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=12.html © getty 13/29 Nicht mehr in Kanada spielt dafür Terrence Ross. Der ging im Paket mit dem Erstrundenpick 2017 nach Orlando /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=13.html © getty 14/29 Als seine erste Amtshandlung sendete der neue Lakers-Boss Magic Johnson den Veteranen Lou Williams zu den Rockets /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=14.html © getty 15/29 Dafür bekam er im Gegenzug Corey Brewer und First Rounder aus Houston /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=15.html © getty 16/29 Bojan Bogdanovic wurde von den Washington Wizards an Land gezogen. Er wechselte zusammen mit Chris McCullough von den Nets in die Hauptstadt /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=16.html © getty 17/29 Als Gegenwert schickten die Wizards Andrew Nicholson, Marcus Thornton und einen lotterygeschützten First Rounder nach Brooklyn /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=17.html © getty 18/29 Auch die Hawks waren aktiv und verstärkten sich mit dem Türken Ersan Ilyasova aus Philadelphia /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=18.html © getty 19/29 Der verletzte Tiago Splitter wechsele dafür zu den Sixers /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=19.html © getty 20/29 Auch am Deadline Day war noch einiges los! Die Mavericks sicherten sich Nerlens Noel... /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=20.html © getty 21/29 Abgeben mussten sie dafür Justin Anderson, Andrew Bogut und einen Erstrundenpick, aus dem höchstwahrscheinlich zwei Zweitrundenpicks werden /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=21.html © getty 22/29 Taj Gibson hustlet von nun an in Oklahoma City. Außerdem nimmt er Doug McDermott und einen Zweitrundenpick mit /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=22.html © getty 23/29 Die Bulls erhalten dafür Cameron Payne, Anthony Morrow und Joffrey Lauvergne /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=23.html © getty 24/29 P.J. Tucker schnürt von nun an die für die Toronto Raptors die Schuhe /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=24.html © getty 25/29 Die Kanadier schickten dafür Jared Sullinger nach Phoenix - mit zwei Zweitrundenpicks im Gepäck /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=25.html © getty 26/29 Auch die Rockets waren aktiv: Tyler Ennis wurde für Marcelo Huertas nach L.A. geschickt. Den Brasilianer entließ Houston direkt wieder /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=26.html © getty 27/29 Außerdem schickten die Rox K.J. McDaniels gegen Cap Space nach Brooklyn /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=27.html © getty 28/29 Roy Hibbert wurde innerhalb eines Monats zum zweiten Mal getradet. Diesmal für einen geschützten Zweitrundenpick nach Denver /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=28.html © getty 29/29 Mike Scott und seine Tattoos wurden von den Hawks derweil für Cash nach Phoenix verschifft /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=29.html

Das war auch dieses Jahr so. Besonders wild ging es bei den Celtics her, die lange im Rennen um Carmelo Anthony, Jimmy Butler oder Paul George zu sein schienen. Als dann plötzlich Isaiah Thomas Melo bei Twitter folgte, die Celtics dem Knickerbocker bei Instagram und dann auch noch Jae Crowder sein Celtics-Cover auf Twitter verschwinden ließ, brach die virtuelle Hölle los.

Da musste sich also eigentlich was anbahnen. Schließlich gab es 24 Stunden später neuen Zündstoff - diesmal postete IT4 nichts als eine ablaufende Sanduhr. Das letzte Indiz für einen Deal? Mitnichten: "Leute, ich habe mir nur eine TV-Show angesehen", nannte Thomas nach Ablauf der Deadline den Grund für seine Mitteilung. Was für ein Schelm!

Und sonst so?

Lou Williams ist bekanntlich die personifizierte Mikrowelle und einer der besten Sixth Men der Liga. Seit neustem läuft er für die Rockets heiß: In seinem ersten Spiel für seinen frischen Arbeitgeber legte er 27 Punkte samt 7 Dreiern auf. Das könnte an der recht präzisen Anweisung von Head Coach Mike D'Antoni gelegen haben: "Sobald du den Ball berührst, wirf!"

Zum Beef zwischen Charles Oakley und den New York Knicks ist alles gesagt. Sein Hausverbot im Madison Square Garden ist aufgehoben, trotzdem lässt die Legende für sich noch offen, ob sie dort nach ihrer Kränkung wieder auftauchen werde. Gut für ihn, dass sein Ex-Team auch Auswärtsspiele hat: Beim Champion aus Ohio folgte er einer Einladung von Cavs-Owner Dan Gilbert und zog sich Courtside mit diesem die Partie rein. Wäre er früher Playmaker gewesen, hätte er angeblich sofort einen 10-Tages-Vertrag bekommen.

Alle Spieler von A bis Z