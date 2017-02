Golfprofi Sebastian Heisele in Perth Sechster

Freitag, 17.02.2017

Das Turnier in der westaustralischen Hafenstadt ist mit rund 1,26 Millionen Euro dotiert, der Sieger erhält 210.265 Euro.

Für Heisele ist es das dritte Saisonturnier. Zum Auftakt hatte er in Malelane Platz 17 belegt, in Ekurhuleni (beide Südafrika) war er am Cut gescheitert. Insgesamt ist es sein achter Wettbewerb auf der Europa-Tour.

