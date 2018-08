2. Bundesliga heute live: Darmstadt, Duisburg, Bochum, Sandhausen im TV, Livestream, Liveticker

Am heutigen Freitag beginnt der 3. Spieltag der 2. Bundesliga. Die einzigen beiden Partien des Tages lauten Darmstadt 98 gegen den MSV Duisburg sowie VfL Bochum gegen den SV Sandhausen. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zu den Spielen und der Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Vor allem die Auswärtsteams Sandhausen und Duisburg stehen unter Erfolgsdruck. Sie sind bisher die einzigen Mannschaften, die an den ersten beiden Spieltagen noch nicht gepunktet haben.

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte der 2. Bundesliga und zeigt alle Partien der Liga live sowie die zeitgleichen Spiele zusätzlich in der Konferenz. Zudem bietet der Sender die Übertragung aller Partien per Livestream über Sky Go an.

2. Bundesliga heute: Bochum - Sandhausen und Darmstadt - Duisburg

Die Konferenz beider heutiger Partien läuft auf Sky Sport Bundesliga 1, während Darmstadt - Duisburg auf Sky Sport Bundesliga 2 und Bochum - Sandhausen auf Sky Sport Bundesliga 3 läuft.

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Kommentator Einzelspiel Kommentator Konferenz 18.30 Uhr VfL Bochum SV Sandhausen Uli Potofski Sascha Roos 18.30 Uhr SV Darmstadt 98 MSV Duisburg Heiko Mallwitz Martin Groß

2. Bundesliga heute live im Liveticker

Falls ihr kein Sky-Abonnement besitzen solltet, könnt ihr alle Partien auch über unsere Liveticker verfolgen.

2. Liga heute live: der 3. Spieltag im Überblick

Das Spitzenduell steigt an diesem Spieltag in Berlin, wo der Tabellensechste Union Tabellenführer St. Pauli empfängt, das einzige Team ohne Punktverlust nach zwei Spieltagen. Der HSV empfängt nach seinem ersten Zweitligasieg am letzten Spieltag Arminia Bielefeld.