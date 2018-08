DFB-Pokal: Wann findet die zweite Runde statt? Auslosung, Termine, Datum

In der ersten Runde des DFB-Pokals wollen sich 64 Mannschaften für die nächste Runde qualifizieren. Doch wann sind die Sieger das nächste Mal gefordert? Hier erfahrt ihr alles über die Termine und die Auslosung der zweiten Runde.

DFB-Pokal: Wann findet die zweite Runde statt?

In der zweiten Runde des DFB-Pokals sind noch 32 Teams im Rennen. Alle 16 Partien werden am 30. und 31. Oktober ausgetragen. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest, da es sich um einen Dienstag und einen Mittwoch handelt, kann man allerdings davon ausgehen, dass kein Spiel vor 18 Uhr angepfiffen wird.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

© getty

DFB-Pokal, 2. Runde: Auslosung live im TV und Livestream

Anders als in anderen Wettbewerben wie der WM oder der Champions-League-Qualifikation werden die Gegner vor jeder Runde zufällig ausgelost. Gab es in der ersten Runde neben dem Heimrecht für die Amateure keine Bundesliga-Duelle, könnten in der zweiten Runde auch zwei Bundesligisten aufeinander treffen. So kam es beispielsweise in der letzten Saison in der zweiten Runde zum Duell zwischen RB Leipzig und Bayern München, in dem der FCB erst im Elfmeterschießen gewann.

Die Auslosung der zweiten Runde beginnt am Sonntag, den 26. August, ab 18 Uhr. Im Rahmen der Sportschau überträgt die ARD die Auslosung live im TV und auch im Livestream.

Die letzten zehn Sieger des DFB-Pokals