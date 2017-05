VfB Meister, Kickers Absteiger, 1860 Relegation

Sonntag, 21.05.2017

Stuttgart sicherte sich am 34. und letzten Spieltag durch ein souveränes 4:1 (1:0) gegen Würzburg mit 69 Punkten auch die Zweitliga-Meisterschaft vor Hannover (67), das beim SV Sandhausen nicht über ein 1:1 (0:0) hinauskam.

Braunschweig setzte sich gegen Schlusslicht Karlsruhe 2:1 (2:1) durch und darf sich nun auf zwei heiße Niedersachsen-Derbys gegen Wolfsburg freuen. Die Wölfe haben kommenden Donnerstag zunächst Heimrecht.

Bielefeld reichte ein 1:1 (0:0) bei Dynamo Dresden, da 1860 München beim 1. FC Heidenheim 1:2 (0:0) unterlag. Ebenso wie Bielefeld konnten sich auch Erzgebirge Aue trotz einer 0:1 (0:1)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf retten. Feiern konnte auch der 1. FC Kaiserslautern, der das Duell der ehemaligen Bundesligisten gegen den 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0) gewann.

Traumtor von Zimmermann

In Stuttgart sorgte Matthias Zimmermann (32.) mit einem Traumtor aus 25. Metern erstmals für Jubelarien auf den mit 60.000 Zuschauern ausverkauften Rängen, ehe VfB-Torjäger Simon Terodde (59., 80.) mit seinen Saisontreffer 24 und 25 endgültig alles klar machte und sich selbst zum Zweitliga-Torschützenkönig der Saison 2016/17 krönte. Daniel Ginczek (89.) setzte den Schlusspunkt.

Tobias Schröck (78.) hatte zwischenzeitlich für Würzburg verkürzt, das Mitte Oktober noch auf dem vierten Platz gestanden hatte und anschließend auf einen direkten Abstiegsplatz durchgereicht wurde. Die Kickers konnten keines ihrer 17 Spiele in der Rückrunde gewinnen.

Börner rettet Bielefeld

Hannover musste in Sandhausen zunächst das 0:1 durch Thomas Pledl (57.) verkraften, ehe Florian Hübner (60.) kurz darauf für die Niedersachsen egalisierte. Beim niedersächsischen Erzrivalen Braunschweig gelang Domi Kumbela (2.) für die Eintracht ein Start nach Maß. Nach dem überraschenden Ausgleich von Bjarne Thoelke (14.) brachte Julius Biada (34.) den Favoriten erneut in Front.

Jannik Müller (63.) brachte Dresden gegen Bielefeld in Führung, ehe Julian Börner (84.) die Ostwestfalen letztendlich vor den Entscheidungsspielen bewahrte. In Heidenheim wähnten sich die Löwen nach der 1:0-Führung durch Stefan Aigner (62.) schon auf der sicheren Seite, doch Marc Schnatterer (86.) und Tim Kleindienst (90.+4) stürzten 1860 in die Relegation.

Für Kaiserslautern gelang Daniel Halfar (21.) der erlösende Treffer gegen Nürnberg, für Düsseldorf beseitigte Christian Gartner (39.) die letzten Zweifel am Klassenerhalt.

Die 2. Liga im Überblick