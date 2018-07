Kroatien gegen England: Daten, Fakten und Statistiken.

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Kroatien zieht nach Frankreich ins WM-Finale 2018 ein. Mit einem 2:1-Sieg in der Verlängerung setzten sich die Kroaten gegen die Engländer durch. SPOX hat alle Daten und Fakten zum Spiel.

Hier gibt es die ausführliche Analyse zum WM-Halbfinale zwischen Kroatien und England.

Kroatien gegen England: Statistiken zum Spiel

Statistik Kroatien England Tore 2 1 Torschüsse 22 11 Torschüsse aufs Tor 7 2 Torschüsse innerhalb des Strafraums 12 6 Torschüsse außerhalb des Strafraums 10 5 Ecken 8 4 Fouls 23 14 Abseits 1 3 Zweikampfquote 44,6 Prozent 55,4 Prozent Pässe 590 497 Ballbesitz 55,3 Prozent 44,7 Prozent

*Alle Daten beziehen sich auf den Datenlieferanten Opta.

Kroatien - England 2:1 - Der Spielverlauf

Kroatien hat sich in der Verlängerung 2:1 gegen England durchgesetzt und steht im Finale der WM.

Die Engländer gingen zwar in der fünften Minute durch Kieran Trippier mit 1:0 in Führung und verteidigten die Führung bis zur Halbzeit, allerdings verloren sie nach dem Seitenwechsel den Faden.

So wurde Kroatien stärker und kam durch Ivan Perisic zum Ausgleich - 1:1 hieß es am Ende der regulären Spielzeit. Mario Mandzukic wurde dann in der zweiten Hälfte der Nachspielzeit zum Man of the Match und schoss Kroatien ins WM-Finale.

Kroatien gegen England: Fakten zum WM-Halbfinale