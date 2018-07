Frankreich zieht ins WM-Finale ein: Drecksack-Defensive siegt

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Frankreich ist durch einen Halbfinalsieg gegen Belgien ins WM-Finale eingezogen. Die destruktive Spielweise der Equipe Tricolore in der Endphase sorgte für Unmut bei Fußball-Ästheten. Für Nationaltrainer Didier Deschamps ein altes Lied, die Kritik an seiner Taktik begleitet ihn seit Jahren. Doch der zweite Finaleinzug bei einem großen Turnier in Folge gibt der Drecksack-Defensive des Weltmeisters von 1998 Recht.

Am Ende nehmen sich zwei Legenden des französischen Fußballs in den Arm. Zwei Weltmeister. Beinahe auf den Tag genau 20 Jahre ist es her, dass die beiden im Pariser Stade de France gemeinsam den ersten WM-Titel für Frankreich feierten.

Diesmal feiern Didier Deschamps und Thierry Henry nicht zusammen. Letzterer blickt geknickt drein, ist unterlegen und muss seinem Gegenüber schließlich gratulieren. Als Stürmertrainer von Belgien ist Henry an Frankreich gescheitert. An seinem damaligen Kapitän, dem heutigen Trainer der Equipe Tricolore.

Thierry Henry und Didier Deschamps: Zwei Ideen von Fußball

Henry gestikuliert. Die Finger geformt, als wolle er auf einer imaginären Taktiktafel einen Spielzug besprechen. Finaleinzug seines Heimatlandes hin oder her, in Henrys Augen steht eine tiefe Enttäuschung geschrieben.

Nicht nur das Team, das er als Co-Trainer betreut, hat gegen die Truppe von Deschamps verloren. Letztlich war es auch die Niederlage einer Herangehensweise an den Fußball. Eine Glaubensfrage.

Henry war Stürmer, Deschamps defensiver Mittelfeldspieler. Belgien stand im Laufe der WM für riskanten und begeisternden Offensivfußball, Frankreich dagegen für eine stabile Defensive und einen Fokus auf Umschaltspiel.

Belgien macht das Spiel, Frankreich spekuliert auf Konter

Ähnlich sah die Ausrichtung im Halbfinale aus. Belgien hatte den Ball und versuchte, das Spiel zu gestalten. Die Franzosen zogen sich über weite Strecken der Partie tief in die eigene Hälfte zurück und spekulierten auf Konter.

Allem Offensivpotential zum Trotz ist das der Fußball, für den Deschamps steht. Genau das ist der Grund, weshalb er in Frankreich seit Amtsantritt quasi durchgehend in der Kritik steht.

Auch während der WM hatten die biederen Auftritte in der Gruppenphase für Unmut gesorgt, die im Nichtangriffspakt beim letzten Gruppenspiel gegen Dänemark gipfelten. Mit Ausnahme des zeitweise furiosen Auftritts gegen Argentinien, so die weit verbreitete Meinung, machten die Franzosen Dienst nach Vorschrift. Sie könnten ja so viel spektakulärer spielen. Warum denn nicht wie Belgien? Die Voraussetzungen sind gegeben, mit Kylian Mbappe, Antoine Griezmann und Ousmane Dembele ein ähnliches Offensivfeuerwerk zu zünden, wie es Belgien mit Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku und Eden Hazard tut.

Doch die Herangehensweise von Deschamps war eine andere, eine weniger risikobehaftete, ergebnisorientiertere.

Und so hätte sein erster Wechsel im Halbfinale nicht deschampsesker sein können: In der 85. Minute wechselte er mit Olivier Giroud seinen Mittelstürmer aus und brachte mit Steven N'Zonzi einen vierten defensiven Mittelfeldspieler. Vier Sechser verteidigten in den Schlussminuten also vor der "Ochsenabwehr" aus vier Innenverteidigern, die in dieser Zusammensetzung Erinnerungen an die deutsche Viererkette zu Beginn des WM-Turniers 2014 weckt. Allez Bollwerk.

Einzelkritik und Noten zu Frankreich - Belgien: Pavard senkt seinen Marktwert © getty 1/30 Benjamin Pavard bestätigte seine zuletzt starken Leistungen im Halbfinale nicht. Kylian Mbappe ist am einzigen Tor zwar nicht beteiligt, aber trotzdem der Beste. Die Noten und Einzelkritiken zu Frankreich gegen Belgien. © getty 2/30 Auf diese Startelf setzte Didier Deschamps zu Beginn im WM-Halbfinale. © getty 3/30 Hugo Lloris: Bewahrte die Franzosen mit einer sensationellen Parade gegen Alderweireld vor dem Rückstand (21.). Anschließend kaum noch von immer harmloser werdenden Belgiern gefordert. Gegen Witsels Hammer dann erneut zur Stelle (81.). Note: 2. © getty 4/30 Benjamin Pavard: Hatte gegen Hazard einen schweren Stand und sah häufig nur die Hacken des flinken Belgiers. In der Offensive engagiert, aber glücklos. Defensiv extrem wackelig, aber in den zweiten 45 Minuten verbessert. Note: 4,5. © getty 5/30 Raphael Varane: Begünstigte die erste Großchance von Belgien durch sein unnötiges Herausrücken auf De Bruyne (14.). Dann aber sehr stabil, mit guten Klärungsaktionen und einer überragenden Passquote (97 Prozent). Note: 2,5. © getty 6/30 Samuel Umtiti: Klärte ein ums andere Mal im Zentrum vor dem einschussbereiten Lukaku, patzte aber auch und hatte Glück, dass Lukaku zu überrascht für einen Abschluss war. Traf zum 1:0 und gewann alle seine Zweikämpfe. Note 2,5. © getty 7/30 Lucas Hernandez: Sah in der Anfangsphase mehr als einmal schlecht gegen Chadli aus, stabilisierte sich dann aber. In der Defensive wenig gefordert, offensiv dafür ohne nennenswerte Aktionen. Note: 3,5. © getty 8/30 Paul Pogba: Präsent und zweikampfstark zu Beginn, tauchte dann mehr und mehr ab und lieferte nur selten kreativen Input, was auch an Kettenhund Fellaini lag. Stellte sich aber in den Dienst der Mannschaft und führte die meisten Zweikämpfe (14). Note: 3. © getty 9/30 N'Golo Kante: Machte einen starken Job als Abfangjäger vor der Viererkette (sieben Balleroberungen) und umsichtiger Antreiber der Equipe Tricolore. Sollte De Bruynes Wirkungskreise einschränken und das gelang besonders im zweiten Durchgang. Note: 2,5. © getty 10/30 Blaise Matuidi: Brutal zweikampf- und laufstark. Mit guten Akzenten in der Offensive und entschlossenem Handeln in der Defensive. Zeigte in allen Belangen, warum seine Rückkehr in die Startelf so wichtig war. Note: 2. © getty 11/30 Kylian Mbappe: Strahlte in allen seinen Aktionen Dynamik, Tempo und Spielfreude aus. Absolute Weltklasse seine Zuspiele auf Giroud (34./56.) und Pavard (39.). Dreh- und Angelpunkt der Offensive und überragender Mann aufseiten der Franzosen. Note: 2. © getty 12/30 Olivier Giroud: Gewann im ersten Durchgang alle seine Zweikämpfe. Gefiel in der Rolle als Arbeitsbiene und machte gut die Bälle fest, war im Abschluss aber erneut extrem harmlos. Vergab die Riesenchance zum 2:0 und baute nach der Pause stark ab. Note: 4. © getty 13/30 Antoine Griezmann: Hing im ersten Durchgang in der Luft. Bekam er den Ball, kam dabei wenig bis gar nichts rum. Seine Abschlüsse waren zu übermotiviert, seine Pässe zu unpräzise. Dafür Vorlagengeber des 1:0 und im zweiten Durchgang stärker. Note: 3. © getty 14/30 Steven N'Zonzi: Kam in der 85. Minute für Giroud und sollte die knappe Führung über die Zeit retten. Legte nach einer De-Bruyne-Hereingabe fast zum späten Ausgleich für Belgien auf. Keine Bewertung. © getty 15/30 Corentin Tolisso: Ersetzte in der Schlussphase Blaise Matuidi und hatte mit einer wichtigen Balleroberung und der Großchance auf das 2:0 noch zwei gute Aktionen. Keine Bewertung. © getty 16/30 So startete Belgien ins Spiel. © getty 17/30 Thibaut Courtois: Beim Gegentor machtlos. In der 13. fing er einen Steilpass auf Mbappe ab, in der 40. parierte er einen Pavard-Schuss sehenswert mit dem Fuß. In der Nachspielzeit gegen Griezmann und Tolisso zur Stelle. Note: 2,5. © getty 18/30 Nacer Chadli: Als linker Außenbahnspieler zwar sehr aktiv und oft am Ball, dabei jedoch wirkungslos. Seine zahlreichen Flanken waren zu ungenau, außerdem mit etlichen Ballverlusten. Note: 4. © getty 19/30 Toby Alderweireld: Zunächst mit einigen Unkonzentriertheiten, mit zunehmender Spieldauer aber sicherer und gut im Aufbauspiel. In der 22. zwang er Lloris mit seinem Schuss zu einer Glanzparade. Note: 3,5. © getty 20/30 Vincent Kompany: Solide Leistung des belgischen Abwehrchefs. Blockte einen Giroud-Schuss in der 51. stark. Gutes Tackling gegen Mbappe in der 90.+3. Ließ sich von Mbappes Hackentrick in der 56. foppen. Note: 3,5. © getty 21/30 Jan Vertonghen: In der 13. von Mbappe überlaufen, fortan aber defensiv stabil. Im Aufbauspiel der unbeteiligste Verteidiger. Note: 4. © getty 22/30 Mousa Dembele: Agierte unkonzentriert, kam nicht in die Zweikämpfe, leistete sich viele Ballverluste und zwei Fouls knapp vor dem Strafraum. Immerhin starker Block von Girouds Schuss in der 56. Kurz darauf ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 23/30 Axel Witsel: Teilweise mit guter Spieleröffnung - mehr aber auch nicht. Kaum kreative Akzente. Lloris parierte seinen starken Schuss in der 81. Note: 4. © getty 24/30 Kevin De Bruyne: Zunächst mit vielen guten Ideen, setzte seine Mitspieler im vorderen Spielfelddrittel in Szene. Ließ aber bald nach und wurde erst nach der Mertens-Einwechslung, die ihn eine Position nach hinten beförderte, wieder aktiver. Note: 3,5. © getty 25/30 Marouane Fellaini: Spielte über weite Strecken den Privat-Bewacher von Pogba und nahm ihn so aus dem Spiel. In der 65. köpfelte er knapp daneben, ansonsten kaum Akzente. Beim 0:1 verlor er das Kopfballduell gegen Umtiti. Note: 4. © getty 26/30 Eden Hazard: Von Beginn an der auffälligste Belgier. Ging oft ins Dribbling, teilweise aber etwas zu übermütig. Kam zweimal gefährlich zum Abschluss: in der 15. knapp rechts vorbei, in der 19. lenkte Varane seinen Schuss übers Tor. Note: 2,5. © getty 27/30 Romelu Lukaku: War kaum im Spiel (erster Ballkontakt in der 12. Minute, insgesamt 22). Kurz vor der Pause kam er im Strafraum erstmals an den Ball, war aber zu überrascht, um ihn zu kontrollieren. In der 48. köpfte er knapp drüber. Note: 4,5. © getty 28/30 Dries Mertens: In der 60. Für Dembele eingewechselt und sofort mit offensiven Akzenten. Starke Flanke auf Fellaini in der 65. Note: 3. © getty 29/30 Yannick Ferreira Carrasco: Kam in der 80. für Fellaini und bleib in der Folge blass. Keine Bewertung. © getty 30/30 Michy Batshuayi: In der Nachspielzeit für Chadli eingewechselt. Keine Bewertung.

Frankreich bot eine destruktive Verteidigungsschlacht

Das Personal passte zur Spielweise der Schlussphase. Frankreich bot eine destruktive Verteidigungsschlacht und drehte an der Uhr. Clever und beinahe durchgehend im Rahmen des Regelwerks. Durch Dribblings Richtung Eckfahne, bei Ballverlust direktes Pressing, durch Spielzerstörung. Aber auch durch Diskussionen und Theatralik. Es war ergebnisorientierter Drecksack-Fußball. In den sechs Minuten Nachspielzeit ließen die Franzosen gerade einmal eine Chance der Belgier zu. Der Aufschrei in den sozialen Medien war groß. Doch die Spielweise war erfolgreich.

So ganz haltbar ist der Vorwurf der reinen Defensive ohnehin nicht. Es war nur eben eine grundsätzlich andere Ausrichtung als die des Gegners. Freilich wollte Frankreich Belgien den Ball und damit die Spielgestaltung überlassen (36 zu 64 Prozent Ballbesitz). Doch die Verteidigung war so effektiv, dass die starke belgische Offensive gerade einmal auf neun Torschüsse kam, während das angeblich nur mauernde Frankreich 18 abgab. Die Equipe Tricolore spielte deutlich effizienter.

Frankreich gegen Belgien: Statistiken zum Spiel

Statistik Frankreich Belgien Tore 1 0 Torschüsse 18 9 Torschüsse aufs Tor 4 3 Torschüsse innerhalb des Strafraums 11 6 Torschüsse außerhalb des Strafraums 7 3 Ecken 4 5 Fouls 6 16 Abseits 1 1 Zweikampfquote 58,2 Prozent 41,8 Prozent Pässe 345 594 Ballbesitz 36,3 Prozent 63,7 Prozent

"Ich bin sehr stolz auf die Mentalität der Mannschaft", sagte Deschamps später erleichtert: "Es geht nicht immer nur darum, auf dem höchsten Niveau zu spielen und viele Tore zu erzielen. Es geht ums Gewinnen. Mit unserer mentalen Stärke können wir Berge versetzen und das ist uns bisher sehr gut gelungen."

Deschamps betont die Entwicklung der Mannschaft

Das Ergebnis gibt Deschamps Recht. Als erster französischer Trainer in der Verbandsgeschichte erreichte er nun das zweite Finale bei einem großen Turnier in Folge. Nach Franz Beckenbauer, Rudi Völler und Mario Zagallo ist er erst der vierte, der als Spieler und Trainer in einem WM-Finale steht. Vielleicht spielt Frankreich bieder, vielleicht für das eigene Potential manchmal auch zu defensiv, doch Frankreich steht eben im Endspiel. Punkt.

Deschamps hat seit seiner Amtsübernahme genau das aus seiner Mannschaft herausgeholt, was vielen talentierten französischen Mannschaften in der Vergangenheit abging: Er hat sie zu einer Einheit geformt, die einem Plan folgt und einen unbedingten Siegeswillen entwickelt.

Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Titel

Deschamps legt Wert darauf, dass eben auch die Ausnahmekönner im Spiel gegen den Ball mitarbeiten. Während de Bruyne, Lukaku und Hazard bei Belgien den Gang nach hinten besonders gegen Brasilien und Frankreich häufig schleifen ließen, setzt Deschamps u.a. deswegen auf Giroud und Blaise Matuidi, weil diese große Defensivqualitäten mitbringen. Dafür opfert er bewusst eine größere offensive Durchschlagskraft, immerhin blieb Giroud trotz sieben Torschüssen gegen Belgien erneut torlos.

Die noch stärkere Orientierung am Ergebnis als an der Spielweise ist möglicherweise auch ein Lerneffekt aus der EM vor zwei Jahren. Damals ging Frankreich im eigenen Land als großer Favorit ins Finale gegen die biederen, rein am Ergebnis orientierten Portugiesen und zog den Kürzeren. Die Partie gegen Belgien wirkte beinahe wie eine Spiegelung mit vertauschten Rollen.

Frankreich spielt bei dieser WM nach dem Motto "Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Titel". Womöglich war es das, was Deschamps seinem einstigen Weggefährten Henry nach der Partie während der innigen Umarmung ins Ohr flüsterte. Um ihm zu erklären, warum er im Kampf der Ideen vom Fußball die Oberhand behalten hatte...