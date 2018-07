Frankreich erwartet Weltmeister: Große Parade in Paris geplant

Club Friendlies Do 19.07. Livestream: Liverpool testet gegen Blackburn und BVB CSL Shandong Luneng -

Die französische Nationalmannschaft wird am Montagnachmittag im Rahmen einer großen Parade in Paris mit ihren Fans den WM-Titel feiern. Im Finale hatte die Equipe Tricolore Kroatien mit 4:2 besiegt.

Gegen 15.55 Uhr wird die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps am Flughafen Charles de Gaulle erwartet, ehe sich der neue Weltmeister laut der L'Equipe um 17.30 Uhr am Arc de Triomphe versammelt.

In einem Doppeldeckerbus soll den Fans auf dem Weg zur Champs Elysees der WM-Pokal präsentiert werden. Nach der Ankunft im Elyseepalast wird Staatspräsident Emmanuel Macron die Spieler und Betreuer in Empfang nehmen.

Trotz der Finalniederlage dürfen auch die unterlegenen Kroaten mit einem feierlichen Empfang in der Heimat rechnen. Nach der Ankunft in Zagreb am Montagmittag ist ebenfalls eine Fahrt durch die Stadt in einem offenen Bus geplant.