Kommentar zum WM-Titel für Frankreich: Die Anti-Fußball-Diskussion ist völliger Quatsch

Frankreich hat sich durch einen 4:2-Finalsieg gegen Kroatien zum zweiten Mal zum Weltmeister gekrönt. Die Equipe Tricolore hat in Russland nicht immer berauschenden Offensivfußball abgeliefert. Aber sie war effizient und vermittelte in keinem einzigen Spiel den Eindruck, dass sie schlagbar sei. Deswegen ist die Diskussion um Anti-Fußball Quatsch. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Rabe.

Die Belgier sprachen nach dem Halbfinalaus gegen Frankreich das aus, was viele Fans und Experten in den letzten Wochen dachten, schrieben oder lauthals brüllten: Was die Equipe Tricolore spielt, ist Anti-Fußball.

Diese angebliche Anti-Fußball-Mannschaft ist nun Weltmeister. Und das völlig zu Recht. Denn die Diskussion um die destruktive Spielweise und dass der WM-Titel deswegen unverdient sei, geht am Thema vorbei.

Natürlich ist der Frust der Belgier verständlich. Sie sind das Turnier anders angegangen. Sie spielten riskant, offensiv und ansehnlich. Mit diesem Stil erzielten sie die meisten Tore der WM (16). Der Stachel saß nach dem Halbfinale tief, dass sie ausgerechnet gegen eine Mannschaft ausgeschieden sind, die den Sieg in der Schlussphase über die Zeit schleppte. Eine Mannschaft, die ein ähnliches Offensivpotential hat und ebenfalls wild nach vorne spielen könnte, aber eben im ersten Schritt auf Stabilität aus ist, bevor der Blick nach vorne geht.

Frankreich hat effizienten Gewinner-Fußball gespielt

Das Wort Anti-Fußball ist trotzdem albern. Das Gegenteil ist der Fall: Frankreich hat effizienten Gewinner-Fußball gespielt und damit verdientermaßen den Titel gewonnen.

Frankreich wirkte defensiv beinahe immer stabil. Wenn man die Phasen nach dem 1:0 und nach dem 4:2 gegen Argentinien ausklammert, kamen die Franzosen nie ins Schwimmen. Kroatien spielte im Finale eine beeindruckende Anfangsphase und beschäftigte Frankreich. Eine riesige Chance sprang dabei allerdings nicht heraus.

Frankreich wirkte kein einziges Mal schlagbar

Zu keiner Zeit im Turnierverlauf drohten die Franzosen, überrannt zu werden. Sie mussten in der K.o.-Phase kein einziges Mal in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen. Und zu keinem Zeitpunkt, egal in welchem Spiel, wirkte Frankreich schlagbar. Das ist eine große Qualität.

Für diese Selbstverständlichkeit des Siegens hat Trainer Didier Deschamps einiges geopfert. Er spielte mit dem deutlich defensiveren Blaise Matuidi statt wie zu Beginn vorgesehen mit Ousmane Dembele. Er setzte konsequent auf Olivier Giroud, obwohl dieser offensiv als Mittelstürmer keinerlei Torgefahr ausstrahlte. Doch er ackerte eben gegen den Ball und trug seinen Teil zur Stabilität bei. In der Viererkette ließ Deschamps auf den Außenverteidiger-Positionen die gelernten Innenverteidiger Benjamin Pavard und Lucas Hernandez ran, statt die deutlich offensiveren Djibril Sidibe und Benjamin Mendy zu bringen.

All diese Entscheidungen wirken auf den ersten Blick konservativ, fußballverhindernd. Aber Deschamps hat Frankreich so bei zwei großen Turnieren ins Finale und diesmal sogar zum Titel geführt.

Frankreich: Die meisten K.o.-Runden-Tore seit Einführung des Achtelfinals

Außerdem ist es ja auch nicht so, dass Frankreich sein offensives Potential überhaupt nicht genutzt hätte. In der K.o.-Runde erzielte die Equipe Tricolore insgesamt elf Tore. Seit Einführung des Achtelfinals hat niemals eine Mannschaft in den vier entscheidenden Spielen häufiger getroffen. Auch Deutschland vor vier Jahren trotz des 7:1 gegen Brasilien nicht (ebenfalls elf).

Zum Vergleich: Spanien war 2010 auf dem Gipfel der Dominanz. Zwischen zwei EM-Titeln sind sie Weltmeister geworden. Das im Nachhinein verklärende Narrativ erhebt den Fußball, den Spanien seinerzeit spielte, zum absoluten Nonplusultra. Doch ab dem Achtelfinale gewannen sie jedes Spiel mit 1:0. Und Deutschland hat sich vor vier Jahren gegen Algerien durchgewürgt, gegen Frankreich eine umkämpfte Partie knapp mit 1:0 gewonnen, um nach der Gala gegen Brasilien das Finale nach Verlängerung mit dem gleichen Ergebnis zu gewinnen.

Einzelkritik und Noten zu Frankreich - Kroatien: Antoine, der Weltmeistermacher © getty 1/30 Erst die Schwalbe, dann die Gala: Antoine Griezmann war im WM-Finale mit drei Torbeteiligungen die entscheidende Figur bei Frankreich. Bei Kroatien fällt vor allem einer stark ab. Die Einzelkritik und die Noten. © getty 2/30 Mit diesen elf Spielern ging die Equipe Tricolore in die Partie. © getty 3/30 Hugo Lloris: Hatte beim 1:1 keine Chance. Überragender Reflex bei der Rebic-Chance (48.). Spielte mit, als Varane einen Rückpass an die Strafraumgrenze spielte. Leistete sich einen ganz üblen Bock, als er Mandzukic das 4:2 auf den Fuß legte. Note: 4,5. © getty 4/30 Benjamin Pavard: Wirkte nervös, verlor direkt den Ball gegen Perisic. Ließ diesen in seinem Rücken auch weitere Male davonlaufen. Hatte ungewöhnliche Probleme im Passspiel (nur 50 Prozent Passquote) und im Zweikampf. Klärte aber auch einige Male. Note: 4. © getty 5/30 Raphael Varane: Bügelte in den ersten Minuten gleich mehrere Unsicherheiten seiner Nebenleute aus. Verdaddelte den Ball in gefährlicher Position gegen Mandzukic und musste sich auf Umtiti verlassen (49.). Darüber hinaus sicher. Note: 2,5. © getty 6/30 Samuel Umtiti: Stand defensiv extrem sicher, klärte die meisten Bälle und bügelte u.a. den einzigen Varane-Fehler der Partie aus. Überragende Zweikampfquote, gutes Stellungsspiel, hohe Konzentration. Note: 2. © getty 7/30 Lucas Hernandez: Hatte ähnlich große Probleme wie Pavard. Musste sich deswegen in der 41. gegen Rebic mit einem taktischen Foul behelfen. Bereitete das 4:1 durch Mbappe vor. Note: 3,5. © getty 8/30 Paul Pogba: Zog die Partie nach anfänglichen Problemen an sich. Hatte die meisten Ballaktionen und eine starke Passquote. Leitete das 3:1 mit einem überragenden Steilpass auf Mbappe ein und verwandelte selbst. Vergab die Chance zum 5:2 (90.+3). Note: 2. © getty 9/30 N'Golo Kante: Unterband einen Angriff mit einem taktischen Foul gegen Perisic und sah Gelb. Dadurch seiner Stärken beraubt und fortan zurückhaltend. Gewann keinen Zweikampf und hatte eine schwache Passquote. In der 55. ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 10/30 Kylian Mbappe: Anfangs defensiv gebunden. Lief Strinic im Laufe der Partie immer häufiger davon. In der zweiten Hälfte aktivster Franzose. Überragender Pass auf Griezmann vor dem 3:1. Erhöhte kurz danach mit einem Fernschuss auf 4:1. Note: 2. © getty 11/30 Antoine Griezmann: Zentrale Figur. Holte vor 1:0 den Freistoß mit einer Schwalbe raus und schlug die Flanke, die Mandzukic ins Tor verlängerte. Trat die Ecke vor dem Handelfmeter und verwandelte zum 2:1. Bereitete auch das dritte Tor vor. Note: 1,5. © getty 12/30 Blaise Matuidi: Auf seiner Hybridrolle zwischen Linksaußen und drittem Sechser diesmal zwar wieder mit einer starken Laufleistung, jedoch nicht so stark im Zweikampf. Schlug vor der Giroud-Griezmann-Chance eine gute Flanke. Ansonsten blass. Note: 4. © getty 13/30 Olivier Giroud: Offensiv wirkungslos. Schaffte es nicht so gut wie sonst, die Bälle festzumachen. Fiel mehr durch Klärungsaktionen bei kroatischen Standards als durch eigene Akzente auf. Warf sich in die meisten Zweikämpfe und köpfte einiges weg. Note: 4. © getty 14/30 Steven N’Zonzi: Kam in der 55. Minute für den gelb-rot-gefährdeten Kante. In den Zweikämpfen und im Passspiel deutlich besser als Kante. Note: 3. © getty 15/30 Corentin Tolisso: Durfte ab der 73. Minute für Matuidi ran. Brachte den Sieg und damit den WM-Titel mit über die Zeit. Keine Bewertung. © getty 16/30 Nabil Fekir: In der 81. Minute für Giroud eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 17/30 So sah die Startelf der Kroaten im WM-Finale 2018 aus. © getty 18/30 Danijel Subasic: War beim Eigentor von Mandzukic und beim Elfmeter machtlos. Darüber hinaus aufgrund fehlender Offensive der Franzosen lange nicht gefordert. Sah in der zweiten Halbzeit bei beiden Gegentoren sehr unglücklich aus. Note: 4,5. © getty 19/30 Sime Vrsaljko: Bekam nicht so viele Räume auf dem rechten Flügel. Lange wirkungslos. Verlängerte den Ball vor dem 1:1. Schlug kurz vor der Pause eine Flanke, die Perisic nicht verwertete. Später Verzweiflungsschüsse. Defensiv solide. Note: 3,5. © getty 20/30 Dejan Lovren: Hatte durch Rakitics Verschiebung nach halblinks hinten viel Platz im Spielaufbau, nutzte diesen jedoch nicht effizient. Vor dem 1:1 mit dem Kopf am Ball. Brutal effektiv im Zweikampf (89 Prozent). Note: 2,5. © getty 21/30 Domagoj Vida: Klärte mehrfach in letzter Linie, u.a. gegen Mbappe (23.). Legte den Ausgleichstreffer von Perisic auf. Störte Mbappe vor dem 4:1 nicht genügend. Generell im Zweikampf nachlässig. Note: 3. © getty 22/30 Ivan Strinic: Wenn Mbappe ins Laufen kam, war er chancenlos. Gewann gerade einmal zwei von elf Zweikämpfen und lief ständig hinterher. Schaffte es auch nicht, Akzente nach vorne zu setzen. Auf diesem Niveau überfordert. Note: 5. © getty 23/30 Marcelo Brozovic: Pech, dass Pitana Griezmanns Schwalbe vor dem 0:1 als Foul wertete. Stand sehr defensiv, häufig beim Spielaufbau zwischen den Innenverteidigern. Von dort erste Station im Spielaufbau. Meiste Ballaktionen, gutes Metronom. Note: 3. © getty 24/30 Luka Modric: Gestaltete das Spiel im halbrechten Offensivraum und war dort von den Franzosen kaum zu packen. Stark im Zweikampf und in der Balleroberung, danach mit klugen Pässen. Schlug den Freistoß vor dem Ausgleich. Note: 2,5. © getty 25/30 Ivan Rakitic: Defensiver als Modric und von der tieferen Position für den Spielaufbau zuständig. Wichtig, dass er Mbappes Pass abfing (17.). Spielte einen starken Pass bei Rebics Chance (48.). Setzte einen Schuss knapp neben den Pfosten (78.). Note: 3. © getty 26/30 Ante Rebic: Mühte sich ab und rackerte, war jedoch weniger präsent als Perisic und unglücklich in seiner Entscheidungsfindung. Pech, dass Lloris bei seinem starken Schuss das 2:2 verhinderte (48.). In der 71. ausgewechselt. Note: 4. © getty 27/30 Mario Mandzukic: Lief den Spielaufbau aggressiv an. Unglücklich, dass seine Kopfball-Verlängerung nach Griezmanns Freistoß zum Eigentor führte. Hatte dafür vor dem 1:1 seinen Kopf mit im Spiel und erzielte das 2:4 dank seines Einsatzes. Note: 3. © getty 28/30 Ivan Perisic: Beschäftigte die Abwehr, lief Pavard mehrfach davon. Überragende Schusstechnik beim 1:1. Hatte kurz danach das große Pech, dass sein strittiges Handspiel einen Elfer zur Folge hatte. Offensiv der gefährlichste Kroate. Note: 2,5. © getty 29/30 Andrej Kramaric: In der 71. Minute für Rebic eingewechselt. Hatte keine Aktionen mehr. Keine Bewertung. © getty 30/30 Marko Pjaca: Kam in der 82. Minute für den schwachen Strinic, um vielleicht noch einmal offensive Akzente zu setzen. Konnte das Ding auch nicht mehr herumreißen. Keine Bewertung.

WM-Trend: Frankreich erzielte viele Standardtore

Natürlich hat Frankreich auch viele der Tore - vor allem die wichtigen - nach Standardsituation erzielt. Wer das allerdings kritisiert, hat die Entwicklungen im Fußball bei großen Turnieren seit Jahren verpennt.

Bei diesen stellen sich noch deutlich mehr Mannschaften hinten rein als auf Vereinsebene. Und das auf mittlerweile hohem Niveau. Deswegen werden Standards immer wichtiger als Mittel, um den Gegner zu knacken. Es ist kein Wunder, dass die WM in Russland einen so viel höheren Anteil an Standardtoren hat als ihre Vorgänger.

Statt Frankreich vorzuwerfen, bei Standards so gefährlich gewesen zu sein, wäre es der richtigere Ansatz, einen Vorwurf an die Mannschaften zu machen, die Standards vernachlässigten.

Wieso sollte sich Frankreich für das eigene Erfolgsrezept rechtfertigen? Sie haben mit ihrer defensiven Stabilität, ihrem Umschaltspiel, der mannschaftlichen Geschlossenheit und der Stärke bei Standards genau die Stärken gezeigt, die es im heutigen Fußball braucht, um große Titel zu holen. Wer an dieser Stelle in polemische Kritik verfällt, kritisiert vielleicht nicht Frankreich, sondern hat ein Problem mit dem Fußball als Sport. Oder zumindest damit, wie er sich als Sport entwickelt hat und weiterentwickelt.

