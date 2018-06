WM-2018-News: Mo Salah vor Rücktritt aus der Nationalmannschaft? - Verband dementiert

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Saudi-Arabien -

Medienberichten zufolge denkt Mohamed Salah über einen Rücktritt aus der ägyptischen Nationalmannschaft nach, was von Verbandsseite jedoch dementiert wird. Robert Lewandowski bemängelt die Qualität der Polen und Gregor Rohr setzt auf den psycholgischen Vorteil seiner Super Eagles gegen Argentinien. Hier gibt es alle News rund um die WM 2018.

WM: Salah denkt über Rücktritt nach - Verband dementiert

Mohamed Salah denkt angeblich über einen Rücktritt aus der ägyptischen Nationalmannschaft nach Ende der WM in Russland nach. Das berichtet der US-amerikanische Sportsender ESPN . Der Liverpool-Star sei demnach unglücklich, dass er während des ägyptischen Aufenthalts in Tschetschenien zum Mittelpunkt einer politischen Debatte wurde.

Auch CNN berichtete über Rücktrittsgedanken des Stürmers nach der Kritik auf das Foto, das Salah zusammen mit Ramzan Kadyrow, dem Präsidenten Tschetscheniens, zeigte. Nach Angaben des ägyptischen Fußballverbands seien die "Berichte, dass Salah uns verlassen möchte, komplett falsch", hieß es in einem Statement. "Mo ist immer noch bei uns und er ist glücklich im Camp. Er isst und lacht mit seinen Teamkollegen. Er trainiert gut und das bedeutet, dass es kein Problem gibt."

Salah hatte sich vor Beginn der WM mit Kadyrow auf einem Foto abbilden lassen und war zudem zum Ehrenbürger Tschetscheniens ernannt worden.

Robert Lewandowski nach WM-Aus unglücklich mit der Qualität der Polen

Nach dem frühzeitigen WM-Ausscheiden der polnischen Nationalmannschaft ließ Robert Lewandowski seinem Unmut freien Lauf und meckerte über die Qualität seiner Teamkameraden.

"Vielleicht ist das alles, was wir tun konnten. Ehrlicherweise ist es nicht so, dass wir haarscharf ausgeschieden sind. Wir haben gekämpft, wir haben unser Bestes gegeben, aber zu diesem Zeitpunkt konnten wir einfach nicht mehr tun", sagte Lewandowski im polnischen Fernsehen.

"Viele Dinge während der WM liefen einfach nicht so, wie sie sollten. Ich war alleine, wir haben gekämpft, ich habe gekämpft, ich habe alles gegeben, aber kämpfen alleine reicht nicht aus, um WM-Spiele zu gewinnen. Du brauchst auch Qualität und daran hat es uns einfach gefehlt", sagte der Stürmer des FC Bayern, der in der WM-Qualifikation noch der erfolgreichste Torschütze Europas war.

© getty

WM-Endspiel gegen Argentinien: Nigeria-Trainer Rohr will die Serie brechen

Am Dienstag (20 Uhr im LIVETICKER) kommt es zum Entscheidungsspiel in der Gruppe D um den Einzug ins Achtelfinale zwischen Argentinien und Nigeria. Der deutsche Trainer Gernot Rohr hofft auf einen Erfolg seiner Super Eagels und einen erneuten Einzug in die nächste Runde.

"Ich hoffe es", antwortete Ruhr im kicker auf die Frage, ob sein Team bereit für Messi und Co. sei. "Wir müssen noch mal alles analysieren mit dem Trainerstab. Mein Assistent aus Freiburg, Nabil Trabelsi, macht da gute Arbeit. Argentinien hat eigentlich gegen Kroatien auch unglücklich verloren, ausgehend von dem schweren Torwart-Patzer. Ein Geschenk", so der 64 Jahre alte Übungsleiter, der vor seinem Engagement in Nigeria bereits Gabun, Niger und Burkina Faso trainierte.

2010 und 2014 verlor Nigeria jeweils gegen die Albiceleste in der Vorrunde und ist bestrebt diese Serie nun endlich zu brechen. Vor allem den psychologischen Vorteil sieht Ruhr klar auf Seiten seiner Mannschaft: "Die meisten haben auch das zweite Spiel verloren - wir haben das umgedreht! Das war nicht einfach. Der psychologische Vorteil ist jetzt, dass man positiv ins letzte Gruppenspiel geht. Bei Argentinien ist es gerade umgekehrt. Darauf setzen wir auch ein bisschen."

© getty

Nigerias Abschneiden bei den letzten Weltmeisterschaften