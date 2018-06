WM 2018: Japan gegen Polen heute live im TV, Livestream, Liveticker verfolgen

World Cup Senegal -

Der dritte und letzte Spieltag der Gruppenphase steht an und hierbei trifft in Gruppe H Japan auf Polen (16 Uhr im LIVETICKER). Während Polen in Gruppe H bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist, geht's bei Japan noch um alles. SPOX hat alle wichtigen News zum Spiel und zur Übertragung für euch zusammengefasst.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Japan und Polen ist bereits 16 Jahre her. 2002 endete das Freundschaftsspiel mit 2:0 für Japan.

Japan gegen Polen heute live: Livestream und TV

Das Spiel wird heute um 16 Uhr in der Wolgograd-Arena angepfiffen. Da Free-TV-Sender ARD das parallele Spiel zwischen Senegal und Kolumbien zeigt, muss Japan vs. Polen auf den Zusatzsender des Ersten Deutschen Fernsehens ONE ausweichen.

Die Übertragung beginnt ab 15.50 Uhr und wird von Steffen Simon kommentiert. Auch hier gibt es einen dazugehörigen Livestream in Internet.

In Österreich wird die Partie auf dem Portal oe24.tv gezeigt.

Japan - Polen im WM-Liveticker bei SPOX

Wenn ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel bildlich zu verfolgen, dann ist der Liveticker auf SPOX genau das Richtige. Hier geht es zum Ticker.

Die Gruppe H: Japan, Senegal, Kolumbien, Polen