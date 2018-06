Kommentar zum Ausscheiden des DFB-Teams: Weniger Quatsch für mehr Identifikation

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Senegal -

Nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 in Russland benötigt das DFB-Team nicht zwingend einen sportlichen Neustart. Vielmehr sollten sich die Granden des DFB grundlegende Gedanken machen, wie sie der Entfremdung zwischen Fans und Mannschaft sowie dem damit einhergehenden Identifikationsverlust mit dem Marketingprodukt Nationalmannschaft entgegentreten wollen. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

In den nächsten Tagen wird man deutlicher erkennen können, ob das eintritt, was Toni Kroos schon nach dem Spiel gegen Schweden äußerte. Nämlich dass sich nun "relativ viele Leute in Deutschland" freuen, weil die Nationalelf bei der WM 2018 in der Vorrunde gescheitert ist.

Es wurde in der Folge nicht ganz klar, ob sich Kroos damit auf vermeintlich zu kritische Medienberichte bezog oder einfach nur dumme Rechtspopulisten meinte, denen das DFB-Team zu undeutsch daherkommt.

Wie Kroos' Aussage letztlich gemeint war, soll an dieser Stelle nicht erörtert werden. Man kann aber leicht daran anknüpfen, denn relativ vielen Leuten in Deutschland scheint das Scheitern der DFB-Auswahl relativ egal zu sein. Und das hat Gründe, nicht zu wenige sogar.

Noten und Einzelkritik zu Deutschland - Südkorea: Özil und Hummels - und dann nichts © getty 1/31 Zum ersten Mal in seiner WM-Geschichte scheidet Deutschland nach der Gruppenphase aus. Beim 0:2 gegen Südkorea lieferte das DFB-Team eine schwache Vorstellung ab. SPOX hat die Noten und Einzelkritiken zu allen Spielern. © getty 2/31 Mit dieser Startelf ging Deutschland gegen Südkorea ins Spiel. Fünf Änderungen nahm Löw vor gegenüber dem Sieg gegen Schweden. Thomas Müller saß nur auf der Bank. © getty 3/31 Manuel Neuer: Startete mit einem Wackler beim Freistoß von Jung, korrigierte diesen aber umgehend (19.). Ansonsten nicht ernsthaft gefordert, hatte etwas Glück beim Ablaufen eines südkoreanischen Konters. Bei den Gegentoren machtlos. Note: 4. © getty 4/31 Joshua Kimmich: Offensive Impulse gab es von ihm kaum. Immer wieder mit Ungenauigkeiten und leichten Fehlern. Positiv war eigentlich nur seine Flanke nach der Pause vor Goretzkas Großchance. Note: 5. © getty 5/31 Mats Hummels: Wurde im Spielaufbau phasenweise gut gepresst. Defensiv voll auf der Höhe und mit gewohnt starker Antizipation. Gerade in den brenzligen Szenen sehr aufmerksam. Muss in der 86. Minute per Kopf das 1:0 machen. Note: 3,5. © getty 6/31 Niklas Süle: Spielte ein paar ordentliche Diagonalbälle. Defensiv anfangs ordentlich, nach der Pause konnte auch er nicht die zahlreichen Konter des Gegners frühzeitig unterbinden. Note: 4,5. © getty 7/31 Jonas Hector: Im Vorwärtsgang glücklos und zurückhaltend, traute sich kaum einmal einen Lauf in den Rücken der Abwehr zu. Defensiv nicht mehr als solide. Note: 5. © getty 8/31 Toni Kroos: Passsicher wie immer, im Vorwärtsgang aber ohne zündende Idee und ohne Tempo. Auch in den Zweikämpfen nicht bissig genug. Eine angesichts seiner Wichtigkeit für das Spiel enttäuschende Vorstellung. Note: 5. © getty 9/31 Sami Khedira: Spielte einen klassischen Sechser und war defensiv aufmerksamer als gegen Mexiko. Mit Ball am Fuß aber fehlerbehaftet und mit teils schwachem Positionsspiel. Musste nach einer knappen Stunde runter. Note: 4,5. © getty 10/31 Leon Goretzka: Auf der rechten Seite etwas verschenkt. Suchte immer wieder den Weg in den Strafraum und war häufig anspielbar, kam aber selten an die Kugel. Gefährlich wurde es nur bei seiner Großchance, die er eigentlich machen muss (48.). Note: 4,5. © getty 11/31 Mesut Özil: Bester deutscher Spieler in einem schwachen Team. Begann mit viel Elan. Bewegte sich gut, auch zwischen den Linien, und machte das Spiel schnell. Schlug die Flanken vor Werners (51.) und Hummels‘ Großchance (86.). Note: 3,5. © getty 12/31 Marco Reus: Rochierte zusammen mit Werner immer wieder ins Angriffszentrum, dort gelang ihm aber genauso wenig wie auf dem linken Flügel. Traf häufig die falschen Entscheidungen, seine Schüsse waren zu ungenau. Note: 5. © getty 13/31 Timo Werner: Auf dem Flügel produktiver als in der Mitte, wo er im Grunde kein Land sah und falsch aufgehoben schien. Wille und Kampfgeist waren in Ordnung. Vergab in Minute 51 eine Großchance. Note: 4,5. © getty 14/31 Mario Gomez: Kam nach einer Stunde für Khedira ins Spiel und besetzte konsequent den Strafraum. Verzeichnete dort letztlich aber nur eine gefährliche Aktion: sein Kopfball landete aber direkt in den Armen von Keeper Cho (68.). Note: 4,5. © getty 15/31 Thomas Müller: Wurde kurz nach Gomez für Goretzka eingewechselt. Ihm gelang wie im gesamten Turnier nichts Erwähnenswertes. Note: 5. © getty 16/31 Julian Brandt: Kam zwölf Minuten vor dem Ende für Hector. In der Nachspielzeit mit einem tollen Schuss, da war aber ohnehin schon alles zu spät. Keine Bewertung. © getty 17/31 Mit dieser Startelf ging Südkorea ins letzte Gruppenspiel gegen Deutschland. © getty 18/31 Hyun-Woo Cho: Im ersten Durchgang kaum von der deutschen Offensive geprüft. Hielt mit drei Glanztaten gegen Goretzka, Gomez und Brandt die Null fest. Note 2. © getty 19/31 Yong Lee: Hier und da mit der Rochade von Reus und Werner etwas überfordert. Bekam bei Flankenversuchen aber immer wieder das Bein dazwischen und klärte. Wenn es schnell ging aber gleich überfordert. Note: 4. © getty 20/31 Young-Sun Yun: Bei hohen Bällen regelmäßig zur Stelle, dafür aber ab und an zu schläfrig, wenn Deutschland schnell spielte. Große Fehler leistete er sich aber nicht. Note 3,5. © getty 21/31 Young-Gwon Kim: Machte einen stabileren Eindruck als sein Nebenmann, dafür aber schwächer im Passspiel. Ohne große Patzer und mit dem Treffer zum 1:0. Note: 2,5. © getty 22/31 Chul Hong: Machte seine Aufgabe auf der linken Seite ordentlich, wenngleich er von Kimmich und Goretzka auch nicht vor allzu große Aufgaben gestellt wurde. Ab und an zu zögerlich und abwartend. Note 3,5. © getty 23/31 Seon-Min Moon: Fleißig in der Rückwärtsbewegung, offensiv besonders im zweiten Durchgang auffällig - allerdings eher negativ. Verstolperte zwei überragende Schusspositionen. Vermasselte darüber hinaus zwei gute Kontersituationen. Note: 4,5. © getty 24/31 Hyun-Soo Jang: Leistete sich im ersten Durchgang einen kapitalen Stockfehler, der in einen Konter und der Chance von Hummels nach dem anschließenden Eckball mündete. Gewann nur einen von vier Zweikämpfen, bewies aber eine gute Raumaufteilung. Note: 4. © getty 25/31 Woo-Young Jung: Gewann nur zwei seiner sieben Zweikämpfe - für einen zentralen Mittelfeldspieler zu wenig. War dafür aber mit Abstand passsicherster Koreaner. Offensiv mit einem Freistoß und einer guten Balleroberung auffällig. Note: 3,5. © getty 26/31 Jae-Sung Lee: Auffälligster Koreaner im ersten Durchgang. Führte die meisten Zweikämpfe (22) und scheute auch direkte Duelle in der Offensive mit Hector nicht. Tauchte nach der Pause merklich ab. Note: 3,5. © getty 27/31 Ja-Cheol Koo: Musste weite Wege gehen und konnte Son in der Offensive kaum unterstützen. Extrem unauffällig, aber laufstark. Wurde in der 56. Minute ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 28/31 Heung-Min Son: Vergab zwei Großchancen zur Führung. War zwar mit Abstand gefährlichster und agilster Koreaner, aber bis zu seinem 2:0 glücklos. Wollte mit einer Schwalbe einen Strafstoß schinden. Note: 3. © getty 29/31 Hee-Chan Hwang: Kam in der 56. Minute für Koo. Hatte danach lediglich sieben Ballkontakte und musste in der 80. Minute schon wieder verletzt vom Platz. Note: 4. © getty 30/31 Se-Jong Ju: Kam für den unglücklichen Moon nach gut 70 Minuten. Fügte sich nahtlos ins unangenehme Abwehrbollwerk der Südkoreaner ein. Bereitete mit einem langen Ball das 2:0 durch Son vor. Note: 3. © getty 31/31 Yo-Han Go: Kam in der 80. Minute für den verletzten Hee-Chan Hwang und blieb ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

Wie will man der mangelnden Identifikation entgegentreten?

Was zunächst einmal feststeht, auch nach dem Nachmittag von Kasan: Einen grundsätzlichen sportlichen Neustart braucht die Nationalelf nicht zwingend. Deutschland reiste mit einem sehr guten Kader nach Russland, kann auf ein großes Repertoire von talentierten Spielern zurückgreifen und wird auch bei den nächsten Turnieren Akteure berufen, die in der Lage sein werden, die Ansprüche des Verbands zu erfüllen. Auch unabhängig von einem möglichen Rücktritt von Joachim Löw.

Worüber sich die Granden des DFB grundlegende Gedanken machen sollten, und dafür hätte es diese Stunde null gar nicht gebraucht, ist, wie man der längst offensichtlichen Entfremdung zwischen Zuschauern und Mannschaft sowie der damit einhergehenden mangelnden Identifikation mit dem Marketingprodukt DFB-Team entgegentreten will.

Spötter nennen diese Entwicklung, die in den Jahren nach der freudetrunkenen Heim-WM 2006 nach und nach Einzug erhalten hat, die Bierhoffisierung der Nationalmannschaft. Sie fällt jedenfalls in den Verantwortungsbereich des Managers.

Aufgeblasene und künstliche Vermarktung des DFB-Teams

Gemeint sind damit stupide Marketingclaims und Hashtags wie #BereitWieNie und #DerVierteStern (2014), #ViveLaMannschaft (2016) oder die aktuellen #BestNeverRest sowie #zsmmn. Ein mündiger Spieler wie Mats Hummels ließ schon wenig später durchblicken, dass auch er nichts davon hält, das deutsche Nationalteam künftig "Die Mannschaft" zu schimpfen. Was ohnehin niemand in Deutschland tut. Niemand.

Gemeint ist auch der, und nun Obacht, "Fan Club Nationalmannschaft powered by Coca-Cola", der beim Ticketkauf "exklusive Vorverkaufsphasen" und den "Wegfall der Vorverkaufsgebühren" propagiert, während der DFB im letzten Testkick vor der WM gegen den Unrechtsstaat Saudi-Arabien nicht einmal das kleine Leverkusener Stadion ausverkauft bekommt. Man könnte problemlos weitere Beispiele überteuerter Eintrittspreise und familienunfreundlicher Anstoßzeiten aufzählen.

Gemeint sind neben dieser aufgeblasenen wie künstlichen Vermarktung aber auch vermeintliche Kleinigkeiten wie die Abschottung in den Trainingslagern vor und in den Quartieren während der Turniere. Dass sich dazu noch alle zwei Jahre die halbe Bevölkerung des Landes Schminke ins Gesicht schmiert und im Freien zusammengepfercht "Schland" brüllt - bestimmt nicht jedermanns Geschmack, aber geschenkt.

Vorrundenaus! So reagiert das Netz auf die DFB-Schlappe © twitter 1/15 Die Reaktionen im Netz: Unglauben! Ausscheiden? Völlig verrückt bei so einem Team. © twitter 2/15 Auch Christoph Metzelder braucht erstmal einen Drink. © twitter 3/15 Mindblowing! © twitter 4/15 Erstaunte Gesichter wohin man blickt. © twitter 5/15 Ab ins Bett mit uns allen. © twitter 6/15 Dabei hatten wir noch Glück. © twitter 7/15 Vielleicht war Neuer am Ende doch zu offensiv? © twitter 8/15 Aber Laufen sollte man nicht vergessen! © twitter 9/15 Entscheidend auf'm Platz. © twitter 10/15 Der obligatorische Basler darf natürlich nicht fehlen. © twitter 11/15 Wo war der deutsche Plan? © twitter 12/15 Überall Frust. © twitter 13/15 HSV-Witze haben auch zur WM wohl keine Pause. © twitter 14/15 Jetzt wissen wir es. © twitter 15/15 Der Schlusssatz gehört Gary Lineker

Das Feindbild DFB ist in den Stadien größer geworden

Doch es ist die Summe all dessen, wenngleich auch jeder einzelne der soeben aufgezählten Aspekte ausreichen würde, die für eine grundsätzliche Abkehr von der Basis der deutschen Fußballfans steht. Die permanente Inszenierung der Nationalelf ist vielen Vereinsfans, die den Fußball das ganze Jahr über intensiv begleiten und die eigentliche Zielgruppe des DFB sein müssten, derart ein Dorn im Auge, dass Interesse und Identifikation mit Deutschlands vermeintlicher Elite-Auswahl vollkommen verloren gegangen sind.

Das Feindbild DFB ist in den letzten Jahren in den Kurven der deutschen Stadien immer weiter gewachsen. Mittlerweile stimmen selbst verfeindete Fangruppen Wechselgesänge an, um den Verband aufs Schärfste zu verunglimpfen.

Daher ist es eine reichlich fragwürdige Annahme, wenn Präsident Reinhard Grindel mit Blick auf die Weltmeisterschaft sagt: "Wir werden erleben, dass sich Fans von Schalke und Dortmund in den Armen liegen, weil ein Spieler des FC Bayern ein Tor erzielt hat."

Pressestimmen zum WM-Aus des DFB-Teams 1/19 Deutschland ist nach dem WM-Aus weltweit ein Thema. Der Standard aus Österreich berichtet beispielsweise von einer "blutleeren Vorstellung" des DFB-Teams. SPOX hat die Pressestimmen gesammelt. 2/19 SCHWEIZ - Neue Zürcher Zeitung: "Deutschland hat den Generationenwechsel nicht geschafft. Im Team fehlt es an Leader-Figuren und auch an Ideen." 3/19 BELGIEN - De Morgen: "Deutschland spielte bei der gesamten WM gegen sich selbst. Von dem attraktiven Angriffsspiel, mit dem Deutschland 2014 den WM-Titel holte, war in Russland nichts zu sehen." 4/19 NIEDERLANDE - De Telegraaf: "Alles ist vorbei! Der Fluch der Weltmeister erwischt auch die Deutschen." 5/19 FRANKREICH - L'Equipe: "Der amtierende Weltmeister konnte Südkorea nicht besiegen. Schlimmer noch: Deutschland wurde in der Schlussphase geknackt und sah seine Hoffnung auf das Achtelfinale im Himmel von Kasan verschwinden." 6/19 ENGLAND - The Sun: "Der Titelverteidiger fliegt nach einer trostlosen Niederlage aus dem Turnier. Jeder Engländer auf dem Planeten wird niemals müde werden, dieses Ergebnis immer wieder fröhlich herauszukramen." 7/19 The Guardian: "Der Titelverteidiger scheidet krachend aus. Es gibt Dinge, die so apokalyptisch sind, dass man das Gefühl hat, dass sie nicht einfach so passieren können. Man denkt, sie werden durch ein Donnergrollen angekündigt. Doch es gab keinen Sturm." 8/19 Daily Mail: "Das Undenkbare ist passiert. Deutschland, der Titelverteidiger, die quasi offizielle Turniermannschaft, ist ausgeschieden." 9/19 SPANIEN - Marca: "Katastrophales Deutschland, historischer K.o. des Weltmeisters. Das Wunder von Kroos gegen Schweden hatte keinen Bestand, weil episch nicht immer funktioniert. Es ist eine der größten Überraschungen in der WM-Geschichte." 10/19 EL Mundo Deportivo: "Ein Sturz für die Geschichte. Der Fußball wird sich für immer an diesen Tag erinnern. Deutschland, der große Champion der Welt, der so viele Male in der Lage war, von den Toten aufzustehen, ist ausgeschieden." 11/19 ITALIEN - Corriero dello Sport: "Unglaubliches Deutschland: raus gegen Korea. Eine unfassbare Niederlage. Auf den Schultern von Hummels, in den Händen von Cho und den Toren von Kim und Son beruht das Aus der Deutschen bei der Weltmeisterschaft." 12/19 POLEN - Super Express: "Große Niederlage der Deutschen in Russland! Es beginnt der Herbst des deutschen Fußballs. Die Deutschen spielten langsam und so, als hätten sie eine Garantie, dass der Ball ins koreanische Tor fallen würde." 13/19 DÄNEMARK - B.T.: "Nein, nein, nein! Weltmeister aus der WM ausgeschieden. Gedemütigt! Historische Katastrophe!" 14/19 BRASILIEN - Estado de Sao Paulo: "Südkorea rächt Brasilien. Deutschland schreibt eines der beschämendsten Kapitel in seiner Fußballgeschichte." 15/19 Zero Hora: "Deutschland macht sich lächerlich." 16/19 ARGENTINIEN - La Nacion: "Historisches Versagen der Deutschen. Deutschland ist das erste Opfer der vielen Fußball-Großmächte, die Gefahr liefen, auszuscheiden. Gestern hagelte es in Kasan. Heute fiel den Deutschen der Himmel auf den Kopf." 17/19 USA - The New York Times: "Alles ist aus! Deutschland ist am Boden zerstört." 18/19 AUSTRALIEN - The Sydney Morning Herald: "Großer Gott! Was ist da passiert?" 19/19 MEXIKO - Esto: "Südkorea, Bruder, du bist schon Mexikaner. Drei mittelmäßige Partien, den Deutschen fehlte es klar an Fußball."

Abkehr oder starke Reduzierung der Vermarktungsstrategie

Was sich vermutlich viele Fans von Schalke und Dortmund mittlerweile höchstens noch wünschen, ist, dass "ihre" Spieler unverletzt vom Nationalteam zurückkehren. Weil eben die Fans einer Vereinsmannschaft immer häufiger keine Fans der Nationalelf (mehr) sind.

Diese mangelnde Identifikation spüren natürlich auch die Spieler, besonders im Kontrast zwischen ihrem alltäglichen Klub-Umfeld und einer Einladung zum DFB-Team alle paar Monate. Es besteht so die Gefahr, dass sie auf die Nationalkicker übergreift. Und Länderspiele mit durchchoreographierter Schlafwagen-Stimmung gibt es jetzt schon genug, um sie weniger attraktiv als Partien mit dem eigenen Verein zu finden.

Um nach dem historischen Desaster der WM 2018 den Neustart zu wagen, muss es in sportlicher Hinsicht keinen radikalen Schnitt geben, sondern vielmehr eine deutliche Abkehr oder zumindest starke Reduzierung der bisherigen Vermarktungsstrategie geben. Oder, um mit der etwas derberen Sprache der Fankurven zu sprechen: nur weniger Quatsch führt zu mehr Identifikation.