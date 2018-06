Gruppe E, Ausgangslage: So erreicht Brasilien das Achtelfinale - Tabelle, Ergebnisse

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Nigeria -

In der Gruppe E kämpfen bei der WM 2018 mit Brasilien, Schweiz und Serbien noch drei Teams um das Weiterkommen. Hier gibt es eine Übersicht über alle Ergebnisse, die aktuelle Tabelle und die Ausgangslage für das Achtelfinale.

Die beiden Teams, die sich in der Gruppe E durchsetzen, treffen im Achtelfinale auf die beiden bestplatzierten Nationen der Gruppe F. In der Gruppe F kämpfen Deutschland, Schweden, Mexiko und Südkorea um das Weiterkommen.

Gruppe E: Brasilien mit guten Chancen auf das Achtelfinale

In der Gruppe E haben Brasilien und Costa Rica bereits zwei Spiele bestritten. Am Freitagabend stehen sich noch Serbien und die Schweiz gegenüber.

Nation Spiele Punkte Torverhältnis Brasilien 2 4 3:1 Serbien 1 3 1:0 Schweiz 1 1 1:1 Costa Rica 2 0 0:2

Brasilien hat in der Gruppe E alles in der eigenen Hand

Der Start in die WM verlief für die Brasilianer schleppend: Obwohl Philippe Coutinho sein Team am 1. Spieltag gegen die Schweiz in Führung brachte, kam Brasilien nicht über eine Punkteteilung hinaus. Im zweiten Durchgang gelang Hoffenheim-Profi Steven Zuber der Ausgleich.

Auch gegen Costa Rica hatte Brasilien Probleme, sich hochkarätige Möglichkeiten zu erarbeiten, kurz vor Schluss erlöste Coutinho allerdings sein Team. Neymar machte mit dem 2:0 alles klar.

Im letzten Spiel gegen Serbien hat Brasilien nun alle Trümpfe in der Hand: Unabhängig von den anderen Ergebnissen ist Brasilien mit einem Sieg gegen Serbien der Gruppensieg sicher.

Theoretisch kann Brasilien aber auch noch ausscheiden. Sollte die Schweiz am Freitagabend nicht verlieren und am letzten Spieltag gegen Costa Rica gewinnen und Brasilien gleichzeitig gegen Serbien verlieren, hätten sowohl die Schweiz als auch Serbien mehr Punkte als Brasilien.

Gruppe E: Schweiz darf nicht verlieren

Gegen den großen Favoriten Brasilien haben die Schweizer einen Punkt ergattert. Trotzdem müssen die Eidgenossen im zweiten Gruppenspiel auf jeden Fall punkten, denn bei einer Niederlage wären die ersten beiden Plätze außer Reichweite.

Bei einem Sieg gegen Serbien wäre hingegen auch noch der Gruppensieg drin. Im letzten Spiel treffen die Schweizer auf den Tabellenletzten Costa Rica. Sollten die Schweizer und auch Brasilien ihr letztes Gruppenspiel gewinnen und beide Teams somit gleich viele Zähler auf dem Konto haben, würden folgende Kriterien zählen:

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen

Anzahl Punkte aus dem direkten Vergleich

Tordifferenz aus den Direkt-Begegnungen

Anzahl der in den Direkt-Begegnungen erzielten Tore

Fair-Play-Wertung (mit Minuspunkten für Gelbe 1, Gelb-Rote 3 und Rote Karten 4)

Losentscheid

Alle weiteren Informationen zu den Kriterien bei Punktgleichheit gibt es hier.

Serbien kann Achtelfinal-Einzug klar machen

Nachdem die Serben das erste Spiel gegen Costa Rica gewonnen hat, können sie im zweiten Spiel bereits den Einzug in die nächste Runde klar machen.

Mit einem Sieg gegen die Schweiz hätten sie sechs Punkte auf dem Konto. Dann hätten sie sechs Punkte Vorsprung vor Costa Rica und fünf Zähler mehr als die Schweiz. In diesem Szenario würde es im letzten Gruppenspiel gegen Brasilien noch um den Gruppensieg gehen.

Gruppe E: Costa Rica bereits ausgeschieden

Die WM ist für Costa Rica denkbar bitter verlaufen: Nach zwei knappen Niederlagen kann Costa Rica nicht mehr den zweiten Platz erreichen.

