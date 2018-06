Dänemark und Frankreich vorne: Gruppe C, Ergebnisse, Qualifikation Achtelfinale

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Frankreich -

Dänemark und Frankreich führen die Gruppe C bei der WM 2018 an. Hier gibt es die aktuellsten Ergebnisse, die Tabelle sowie die Ausgangssituation auf das Achtelfinale.

Im Achtelfinale treffen die beiden Teams, die sich in der Gruppe C durchsetzen, auf die beiden bestplatzierten Nationen der Gruppe D. In der Gruppe D kämpfen Argentinien, Kroatien, Nigeria und Island um das Weiterkommen.

Gruppe C: Frankreich kann Achtelfinaleinzug klar machen

Derzeit spielen die Franzosen gegen Peru. Mit einem Sieg würde die Equipe Tricolore bereits sicher im Achtelfinale stehen. Hier ist die Tabelle der Gruppe C, wobei das laufende Match Frankreichs gegen Peru noch nicht berücksichtigt wird.

Nation Spiele Punkte Torverhältnis Dänemark 2 4 2:1 Frankreich 1 3 2:1 Australien 2 1 2:3 Peru 1 0 0:1

Dänemark hat in der Gruppe C alles in der eigenen Hand

Die Dänen sind nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen. Nachdem das Team das erste Gruppenspiel gegen Peru dank eines Treffers mit 1:0 gewann, trennte sich das Team von Age Hareide am Donnerstag mit 1:1 gegen Australien.

Christian Eriksen brachte die Skandinavier mit einem sehenswerten Treffer in Führung, ehe Mile Jedinak per Handelfmeter den Ausgleich erzielte.

Damit haben die Dänen vor dem letzten Spieltag alles in eigener Hand. Mit einem Sieg gegen Frankreich wäre Dänemark unabhängig von den anderen Ergebnissen Gruppensieger.

© getty

Gruppe C: Frankreich mit Auftaktsieg gegen Australien

Die favorisierten Franzosen taten sich im ersten Spiel gegen Australien zwar durchaus schwer, konnten am Ende aber einen 2:1-Erfolg feiern.

Da sich Dänemark und Peru bereits am Nachmittag mit 1:1 trennten, war die Ausgangslage gegen Peru klar: Mit einem Sieg steht Frankreich im Achtelfinale. Dank eines Treffers von Kylian Mbappe ging Frankreich mit einer Führung in die Halbzeit.

© getty

Gruppe C: Alle Ergebnisse, Partien, Spiele auf einen Blick