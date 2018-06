WM 2018: Deutschland - Schweden heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Belgien -

Nach der Auftaktpleite gegen Mexiko steht das DFB-Team im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Schweden gehörig unter Druck. SPOX gibt euch alle wichtigen Infos zur Partie und gibt euch einen Überblick, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Das Favoritenschwanken bei der WM geht weiter - es gibt es kaum eine Mannschaft, die souverän durch die Gruppenphase marschiert. Argentinien steht nach der Niederlage gegen Kroatien kurz vor dem Aus, Spanien, Frankreich und Brasilien zitterten sich zu knappen Siegen im zweiten Spiel. Deutschland ist gegen Schweden also gewarnt, bei einer Niederlage dürfte das Achtelfinale außer Reichweite sein.

Deutschland gegen Schweden: Wann findet das Spiel statt?

Anpfiff der Partie zwischen Deutschland und Schweden ist um 20 Uhr. Gespielt wird im Fisht-Stadion in Sotschi, das für 48.000 Zuschauer Platz bietet.

Deutschland vs. Schweden live im TV sehen

Die ARD übertragt das Spiel live im Free-TV. Bereits um 19.10 Uhr startet die Vorberichterstattung für das Spiel. Mit folgender Besetzung geht der Sender in die Übertragung:

Moderation: Matthias Opdenhövel

Experte: Thomas Hitzlsperger

Kommentator: Tom Bartels

In Österreich wird die Partie, wie alle anderen WM-Spiele, vom ORF übertragen.

Deutschland gegen Schweden im Livestream und Liveticker verfolgen

Neben der Übertragung im Free-TV übertragt das ZDF das Spiel auch im Internet. Der Livestream ist auf der Website des Mainzer Senders zu finden.

Wie gewohnt bietet SPOX wieder einen ausfühlrichen Liveticker an, der euch auf dem Laufenden hält, wenn ihr das Spiel nicht sehen könnt.

WM 2018: Gruppe F

Teams Deutschland Mexiko Schweden Südkorea

Die Spiele der Gruppe F im Überblick

17. Juni, 17 Uhr: Deutschland - Mexiko 0:1

18. Juni, 14 Uhr: Schweden - Südkorea 1:0

23. Juni, 17 Uhr: Südkorea - Mexiko

23. Juni, 20 Uhr: Deutschland - Schweden

27. Juni, 16 Uhr: Mexiko - Schweden

27. Juni, 16 Uhr: Südkorea - Deutschland

Mats Hummels fällt wohl gegen Schweden aus

Am Donnerstag hat sich Mats Hummels einen Halswirbel verrenkt, am Freitag war keine Besserung zu spüren. Somit verpasste der Innenverteidiger nicht nur das DFB-Abschlusstraining, sondern fehlt wohl auch gegen Schweden. Ersetzt werden dürfte Hummels entweder von Antonio Rüdiger (FC Chelsea) oder Niklas Süle (FC Bayern München). Was für wen spricht, erfahrt ihr hier.

Wettquoten für Deutschland - Schweden

Wette Deutschland X Schweden Gewinner 1,5 4,3 6,5 Handicap (0:1) 2,25 3,4 2,6 Handicap (0:2) 4,7 4,3 1,45 Handicap (0:3) 8,5 6,5 1,14 Wer schießt das erste Tor? 1,4 11 3,3

Alle Quoten stammen vom Wettanbieter Tipico. Abgerufen wurden sie zuletzt am 23. Juni 2018. Noch mehr Wetten zum Spiel findet ihr hier.