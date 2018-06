Deutschland gegen Schweden: Wettquoten für das WM-Spiel des DFB-Teams

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Belgien -

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Samstag ihr zweites Spiel bei dieser Weltmeisterschaft. SPOX hat die wichtigsten Wettquoten für die WM-Partie gegen Schweden zusammengetragen.

Nach seiner Niederlage zum Auftakt gegen Mexiko ist das DFB-Team gegen Schweden gehörig unter Druck. Idealerweise ein Sieg, zumindest aber ein Unentschieden müssen wohl her, damit die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw noch Chancen auf das Achtelfinale hat.

Obwohl Thomas Müller und Co. also mit dem Rücken zur Wand stehen, sehen die Wettanbieter Deutschland im Duell mit Schweden aber als den großen Favoriten an.

Deutschland gegen Schweden: Die Quoten

Tippt man beim Spiel zwischen Deutschland und Schweden auf eine Tendenz, so ist die bei einem Sieg des DFB-Teams laut Wettanbieter Tipico am geringsten.

Wette Deutschland X Schweden Gewinner 1,5 4,3 6,5 Handicap (0:1) 2,25 3,4 2,6 Handicap (0:2) 4,7 4,3 1,45 Handicap (0:3) 8,5 6,5 1,14 Wer schießt das erste Tor? 1,4 11 3,3

© getty

Deutschland - Schweden: Wettquoten und Tore

Natürlich kann man nicht nur auf bestimmte Tendenzen wetten, sondern auch beispielsweise auf die Toranzahl in der Partie.

Wette +/Ja +/Nein Über/unter 1,5 Tore 1,27 3,4 Über/unter 2,5 Tore 1,9 1,9 Über/unter 3,5 Tore 3,1 1,32 Über/unter 4,5 Tore 6,5 1,08 Schießt Deutschland mindestens ein Tor in beiden Halbzeiten? 2,35 1,52 Schießen beide Teams ein Tor? 1,9 1,8 Gibt es mindestens ein Tor in jeder Halbzeit? 1,7 2,0 Gewinnt Deutschland mindestens eine Halbzeit? 1,3 3,2 Özil mit einem Assist? 3,2 1,3 Reus mit einem Assist? 3,8 1,22

Die Wettquoten stammen allesamt von Tipico und wurden zuletzt am 23. Juni 2018 um 9.10 Uhr abgerufen. Die Angaben sind ohne Gewähr. Weitere Fußballwetten findet Ihr hier.

Deutschland gegen Schweden: Die Bilanz der letzten Spiele

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 15.10.2013 WM-Quali Schweden Deutschland 3:5 16.10.2012 WM-Quali Deutschland Schweden 4:4 17.11.2010 Freundschaftsspiel Schweden Deutschland 0:0 16.08.2006 Freundschaftsspiel Deutschland Schweden 3:0 24.06.2006 WM-Achtelfinale Deutschland Schweden 2:0 21.06.1992 EM-Halbfinale Schweden Deutschland 2:3

Wettquoten für Südkorea gegen Mexiko

Nicht ganz unwichtig für das DFB-Team ist das zweite Spiel der Gruppe F, Mexiko gegen Südkorea. Nach seinem Sieg über Deutschland sind die Lateinamerikaner klarer Favorit. Die Quoten im Überblick: