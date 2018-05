WM-Song "Live It Up" von Will Smith, Nicky Jam und Era Istrefi veröffentlicht

NBA Sa 26.05. Cavs vs. Celtics: Macht Boston in Spiel 6 alles klar? Championship Aston Villa -

Die FIFA hat den offiziellen WM-Song "Live It Up" von Nicky Jam, Will Smith und Era Istrefi zur Weltmeisterschaft in Russland veröffentlicht. Produziert vom US-amerikanischen DJ Diplo, wird die Hymne beim Finale am 15. Juli in Moskau live gesungen.

In dem Song wird dazu aufgerufen, das Leben zu genießen, weil man kein zweites bekommt. Außerdem fordern die Sänger dazu auf, die Flaggen zu wehen und den Stolz auf dem Rücken zu tragen.

Smith ist vor allem als erfolgreicher US-Schauspieler und Filmproduzent bekannt. Sein Landsmann Nicky Jam ist ein 37-Jähriger Reggaeton-Sänger und Era Istrefi eine kosovarische Pop-Sängerin. Für alle drei Künstler ist es der erste WM-Song.

Wie in den vergangenen Jahren auch, gibt es verschiedene Lieder, die sich als offizielle WM-Songs bezeichnen. Im März erschien das Lied "Colors" von Jason Derulo. Dieses ist jedoch das offizielle Lied für den Sponsor Coca-Cola und nicht von der FIFA selbst.

Alle offiziellen WM-Songs auf einen Blick