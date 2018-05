WM 2018 - Deutschlands möglicher Weg ins Finale: Gegner, Spielplan, Turnierverlauf

Ligue 1 Live Toulouse -

Am 15. Juli will die deutsche Nationalmannschaft im Olympiastadion Luschniki in Moskau die Titelverteidigung bei der WM perfekt machen. SPOX zeigt euch, auf welche Gegner das Team auf dem Weg ins Finale treffen könnte.

Wie der Fahrplan des DFB-Kaders bis zu WM-Beginn aussieht, seht ihr hier.

WM 2018: Das sind die deutschen Gruppengegner

Die ersten Gegner auf dem Weg zur Titelverteidigung stehen bereits fest. In der Gruppe F trifft die deutsche Elf auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Das Auftaktduell der deutschen Mannschaft findet am 17. Juni 2018 im 17 Uhr im Finalstadion statt.

Gruppe F: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Begegnung 17.06.2018 17 Uhr Deutschland - Mexiko 18.06.2018 14 Uhr Schweden - Südkorea 23.06.2018 17 Uhr Südkorea - Mexiko 23.06.2018 20 Uhr Deutschland - Schweden 27.06.2018 16 Uhr Mexiko- Schweden 27.06.2018 16 Uhr Südkorea - Deutschland

Das sind die möglichen Gegner des DFB-Teams im WM-Achtelfinale

Die deutsche Nationalmannschaft wird bei einem Einzug ins Achtelfinale auf einen Gegner der Gruppe E treffen. Dort ist Brasilien Favorit, zudem sind die Schweiz, Costa-Rica und Serbien mögliche Gegner.

Zieht Deutschland als Erstplatzierter in die Runde der letzten 16 ein, geht es gegen den Zweitplatzierten der Gruppe E. Dieses Spiel würde am 3. Juli um 16 Uhr in Sankt-Petersburg stattfinden. Wird die DFB-Elf Zweiter steigt das Spiel gegen den Gruppenersten der Gruppe E am 2. Juli in Samara.

Der deutsche Gegner im WM-Viertelfinale

Wird die DFB-Elf in der Gruppenphase Erster und siegt im Achtelfinale, bestreitet sie am 7. Juli das Viertelfinale. Als Gruppenzweiter spielt das Team einen Tag zuvor. Gegner in diesen Begegnungen ist auf jeden Fall ein Repräsentant der Gruppe H (Polen, Senegal, Kolumbien, Japan) oder der Gruppe G (Belgien, Panama, Tunesien, England).

WM 2018: Der Gegner der DFB-Elf im Halbfinale

Auch hier ist der Termin des Spiels wieder von der Platzierung in der Gruppenphase abhängig. Als Erster der Gruppe F spielt Deutschland am 11.07, als Zweitplatzierter muss Löws Mannschaft einen Tag zuvor ran.

Der Gegner der deutschen Mannschaft wird ein Repräsentant der Gruppen A bis D sein. Dies bedeutet, dass es zu einem Duell mit beispielsweise Spanien, Argentinien oder Frankreich frühestens im Halbfinale kommen kann.

Gruppe A: Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay

Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay Gruppe B: Spanien, Portugal, Marokko, Iran

Spanien, Portugal, Marokko, Iran Gruppe C: Frankreich, Dänemark, Peru, Australien

Frankreich, Dänemark, Peru, Australien Gruppe D: Argentinien, Kroatien, Nigeria, Island

Der deutsche Finalgegner bei der WM 2018

Das Finale der WM 2018 findet am 15. Juli statt. Wer der Gegner der deutschen Mannschaft sein könnte, ist allerdings völlig offen.

WM 2018: Termine und Spielplan