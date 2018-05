Joachim Löw: "Wenn Neuer zur WM fährt, ist er die Nummer eins"

NBA So 27.05. Rockets vs. Golden State: Kickt Houston GSW raus? Championship Aston Villa -

Bundestrainer Joachim Löw hat Keeper Manuel Neuer eine Einsatzgarantie für die Weltmeisterschaft in Russland gegeben - sollte er bis dahin fit werden. Aktuell arbeitet Neuer im Trainingslager des DFB-Teams in Eppan/Südtirol an seinem Comeback.

"Wenn er zur WM fährt, ist er die Nummer eins", sagte Löw der Sportschau. Neben Neuer stehen mit Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno und Kevin Trapp noch drei weitere Keeper im vorläufigen Kader für die WM. Bis zur finalen Kaderbekanntgabe am 4. Juni wird einer des Quartetts gestrichen.

Sein bis hierhin letztes Pflichtspiel mit seinem Verein FC Bayern München bestritt Neuer Mitte September, fortan fehlte er wegen eines Mittelfußbruchs. Im Finale des DFB-Pokals stand er zwar wieder im Kader des FC Bayern, kam bei der 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt jedoch nicht zum Einsatz.

