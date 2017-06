Ronaldo lässt Pressekonferenz sausen

Sonntag, 18.06.2017

Berichten zufolge wurde der 32-Jährige "behandelt" und kann dadurch keine Fragen über das Spiel, zu den Spekulationen oder zu seiner noch ungeklärten Zukunft beantworten.

CR7 wird in Spanien wegen "freiwilliger" und "bewusster" Verletzung seiner steuerlichen Verpflichtungen angeklagt. Er soll 14,7 Millionen Euro an den spanischen Behörden vorbeigeschleust haben. Aufgrund der Vorwürfe habe Ronaldo Real Madrid am Freitag Medienberichten zufolge mitgeteilt, den Verein verlassen zu wollen.

Portugal und der vierfache Weltfußballer treffen beim Confed Cup am Mittwoch auf Gastgeber Russland. Am kommenden Samstag kommt es im letzten Vorrundenspiel zum Duell mit Neuseeland.

Cristiano Ronaldo im Steckbrief