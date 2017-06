Morata und DeGea in CR7-Transfer involviert?

Sonntag, 18.06.2017

Das berichtet unter anderem die spanische Marca.

Bei dieser Möglichkeit könnte Real Madrid endlich David De Gea an Land ziehen, in eben jedem Deal für Ronaldo. Dabei fällt auch der Name Alvaro Morata, hinter dessen nächster Station ebenfalls noch ein Fragezeichen steht.

Laut Medienberichten bastelt Manchester United schon seit längerem an einem Transfer des Spaniers. Daraus könnte sich folgende Rechnung ergeben: Für Ronaldo und Morata würden dann De Gea und zusätzliche 200 Mio. Euro fällig werden.

Dass Ronaldo doch noch bei Real bleibt, ist zwar nicht ausgeschlossen - scheint aber sehr unwahrscheinlich. Trotzdem bemühen sich sein Teamkollege Sergio Ramos und Trainer Zinedine Zidane persönlich, den Star vom Verbleib zu überzeugen.

