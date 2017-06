Zidane und Ramos kämpfen um CR7

Sonntag, 18.06.2017

Dabei ging es sowohl um die Veröffentlichung der News sowie die wahren Gründe hinter Ronaldos Entscheidung gegen Real.

Hat Bayern ernsthaftes Interesse an Reals Superstar?

Laut der Zeitung habe Zidane eine klare Botschaft an seinen Stürmer gesendet: Real kann noch viel mehr gewinnen und das Team würde CR7 aufgrund seiner Tore und seiner Sieger-Mentalität brauchen.

Zidane will ihn ungern ziehen lassen und über den Sommer weiter mit dem Star in Kontakt bleiben. Sollte das Thema bis zum Ende seines Urlaubs nicht geklärt sein, will er sich auch noch einmal persönlich mit CR7 treffen.

Zidane will Ronaldo keine Steine in den Weg legen

Wenn Ronaldo wirklich gehen will, wird ihm Zidane dem Bericht zufolge aber keine Steine in den Weg legen. Schon häufiger hatte der Coach betont, Spieler nicht gegen ihren Willen halten zu wollen.

Auch Sergio Ramos hat sich bei Ronaldo gemeldet und ihn gebeten, seine Entscheidung noch einmal zu überdenken. Ramos selbst stand schon einmal kurz davor, den Verein zu verlassen, blieb dann aber und gewann mit Madrid weitere Titel.

Cristiano Ronaldo im Steckbrief