Ein Fragezeichen aus der Mottenkiste

Montag, 19.06.2017

Die Erkenntnisse nach dem ersten Spiel

Den ersten Test hat das Perspektivteam mit einer guten Note bestanden, so viel steht nach dem Auftaktsieg gegen Australien fest. Aber der Deutsche wäre nicht der Deutsche, wenn er nicht vornehmlich nach dem Haar in der Suppe suchen würde.

Hätte Schiedsrichter Mark Geiger den ersten Abschnitt nach einer halben Stunde beendet, was so manch einer auf der halbleeren Ehrentribüne in Sotschi durchaus begrüßen würde, dann würde die Mängelliste für Löws Spielanalyse am Dienstagmorgen recht kurz ausfallen. Dann nämlich könnte der Bundestrainer den Fokus im anschließenden Training hauptsächlich auf den Torabschluss richten.

Zum Glück dauert ein Spiel aber nach wie vor 90 Minuten, wohl auch aus Löws Sicht, denn er war schon im Vorfeld ein Befürworter des Confed Cups. Er wolle diese "Mini-WM" nutzen, um vielen jungen Spielern die Chance zu geben, sich auf Turnier-Niveau zu präsentieren. Nach dem Sieg über Australien nahm er mit Freude zur Kenntnis, dass sich einige Akteure auf dem Feld seine Worte offenbar sehr zu Herzen genommen haben. Allen voran die offensive Riege um den bärenstarken Leon Goretzka, die mit schnellem und direktem Kombinationsspiel zu gefallen wusste.

Deutschland - Australien: Die Einzelkritik © getty 1/14 Bernd Leno: Konnte das Vertrauen des Bundestrainers nicht rechtfertigen. Beim 1:1 zumindest teilschuldig, beim 2:3 mit einem krassen Fehler. Danach mit zwei, drei guten Aktionen. Note 5 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten.html © getty 2/14 Joshua Kimmich: Interessanter Mix aus Außenverteidiger, Innenverteidiger und Mittelfeldspieler. Offensiv wie gewohnt aktiv und mit gefährlichen Flanken. Defensiv mit einem Wackler, für seinen Zupfer hätte es auch Elfmeter geben können. Note 2 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=2.html © getty 3/14 Shkodran Mustafi: Präsentierte sich als Abwehrchef und gab immer wieder Kommandos. Von den eigentlich harmlosen Australiern nicht wirklich gefordert, aber manchmal zu hektisch in seinen Aktionen. Note 3 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=3.html © getty 4/14 Antonio Rüdiger: Ähnlich wie sein Nebenmann ohne große Prüfungen, in den wenigen Zweikämpfen aber stabil. Note 3 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=4.html © getty 5/14 Jonas Hector: Da Deutschlands Spiel sehr rechtslastig war, auf links oft sehr einsam. Erfüllte seine Aufgabe aber gewohnt zuverlässig und ließ defensiv nichts anbrennen. Note 3 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=5.html © getty 6/14 Sebastian Rudy: Der Anker im Mittelfeld der Deutschen. Hielt seine Position auf der Sechs relativ klar und konzentrierte sich dort auf die einfachen, aber wichtigen Dinge. Verteilte die Bälle und gewann die wichtigen Zweikämpfe. Note 3 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=6.html © getty 7/14 Leon Goretzka: Die Australier waren mit seinen Läufen in die Tiefe überfordert. Sehr umtriebig und gefährlich im Strafraum. Leitete das 1:0 mit ein, holte den Elfmeter vor dem 2:1 raus und erzielte das 3:1. Note 1,5 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=7.html © getty 8/14 Julian Brandt: Starkes Spiel auf der rechten Seite. Sehr sicher im Passspiel, gefährliche Läufe und gute Szenen im Eins-gegen-eins. Bereitete mit großer Übersicht das 1:0 vor. Erledigte auch defensiv seine Aufgabe gut. Note 2 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=8.html © getty 9/14 Julian Draxler: Spielte sehr weit innen als verkappter Zehner. Technisch ohne Fehler und mit klugen Pässen. Nahm in manchen Szenen unnötig das Tempo aus dem Spiel und leistete sich den leichtfertigen Ballverlust vor dem 1:1. Souverän beim Elfmeter. Note 2 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=9.html © getty 10/14 Lars Stindl: Nicht ganz so gut eingebunden ins Kombinationsspiel wie Draxler und Goretzka, machte sich beim Führungstreffer aber gut frei. Brachte das Team mit seinem 1. Länderspieltor auf die Siegerstraße. Note 3 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=10.html © getty 11/14 Sandro Wagner: Sehr engagierter Auftritt ohne Fortune. Bekam nach 80 Sekunden einen Beinschuss und versuchte danach einen Elfmeter zu schinden. Bei seinen zwei guten Chancen verzog er jeweils knapp. Note 3,5 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=11.html © getty 12/14 Timo Werner: Sorgte mit seiner Geschwindigkeit gleich für mehrere gefährliche Szenen. Hatte mit einem Pfostenschuss Pech. Note 2,5 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=12.html © getty 13/14 Niklas Süle: Nach seiner Einwechslung für Brandt Deutschland mit einer klaren Dreierkette. Musste mehrmals in Laufduelle, in denen seine Probleme im Antritt sichtbar wurden. Note 4 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=13.html © getty 14/14 Emre Can: Kam spät für Stindl. Konnte in der wackeligen Schlussphase dem deutschen Spiel aber auch keine Stabilität mehr verleihen. Keine Bewertung /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=14.html

"Die Spieler haben eine gute Qualität - deshalb sind sie auch hier", sagte Löw im ZDF über eine "sehr, sehr gute erste Hälfte". In Abschnitt zwei habe seine Elf "dann etwas den Faden verloren", zu Gute halten muss man dem Weltmeister aber auch, dass es trotz weniger offensiver Akzente nach dem 2:3 hinten nie wirklich gefährlich wurde. Zu harmlos waren die Australier, die zu Beginn erst überrannt wurden und später planlos schienen, was sie mit den vorhandenen Räumen anstellen sollten.

Doch gerade den Umstand, dass nicht alles perfekt war, begrüßte Löw. "Wir haben gemerkt, woran wir noch arbeiten müssen", blickte er auf das kommende Gipfeltreffen der Gruppe mit Südamerika-Meister Chile. "Chile wird ein Spiel auf einem anderen Level. Chile spielt mit einer unglaublichen Variabilität und Intensität, da müssen wir schauen, dass wir die Stabilität über 90 Minuten halten können, nicht nur über 60."

Nichtsdestotrotz haben Kapitän Julian Draxler und Co. einen guten Vorgeschmack darauf gegeben, was mit dem Potenzial der Mannschaft zu erreichen ist.

Seite 1: Die Erkenntnisse nach dem ersten Spiel

Seite 2: Das Trio infernale

Seite 3: Die ungewohnte T-Frage