"Nach 60 Minuten haben wir den Faden verloren"

Montag, 19.06.2017

Joachim Löw über...

... das Spiel: "Ich bin zufrieden, dass wir die ersten drei Punkte eingefahren haben und der Meinung, dass wir die erste Halbzeit sehr gut gespielt haben, gute Kombinationen hatten und alles unter Kontrolle. Wir haben viel investiert in Laufwege nach vorne, das schlechte war nur, dass wir nur 2:1 geführt haben, obwohl wir viele Chancen rausgespielt haben. Nach 60 Minuten haben wir ein bisschen den Faden verloren, die Angriffe nicht mehr so konsequent zum Abschluss gebracht. Trotz allem darf man die Erwartungen nicht zu hoch stecken. Es gab sehr, sehr gute Ansätze, damit bin ich absolut zufrieden."

... Bernd Lenos Patzer: "Der erste Schuss aus 16 Metern war nicht leicht zu halten, weil er mit Vollspann abgegeben wurde. Den zweiten hätte er festhalten können. Aber er ist ein sehr guter Torwart, im Training hat er einen sehr guten Eindruck gemacht. Er hat mal einen Fehler gemacht, das ist für mich kein Problem."

... den kommenden Gegner Chile: "Chile ist eine der besten Mannschaften der Welt, technisch und taktisch sehr weit. Für uns ist es wichtig zu lernen, wie wir über 90 Minuten gut stehen und wir müssen in der Lage sein, das Tempo von Chile übers ganze Spiel mitzugehen."

Julian Draxler: "In der ersten Halbzeit hätten wir mehr draus machen müssen. In der 2. Halbzeit habe ich uns nicht so überlegen gesehen, um ehrlich zu sein. Was da los war, müssen wir analysieren. Wichtig war, das Auftaktspiel zu gewinnen."

Deutschland - Australien: Die Einzelkritik © getty 1/14 Bernd Leno: Konnte das Vertrauen des Bundestrainers nicht rechtfertigen. Beim 1:1 zumindest teilschuldig, beim 2:3 mit einem krassen Fehler. Danach mit zwei, drei guten Aktionen. Note 5 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten.html © getty 2/14 Joshua Kimmich: Interessanter Mix aus Außenverteidiger, Innenverteidiger und Mittelfeldspieler. Offensiv wie gewohnt aktiv und mit gefährlichen Flanken. Defensiv mit einem Wackler, für seinen Zupfer hätte es auch Elfmeter geben können. Note 2 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=2.html © getty 3/14 Shkodran Mustafi: Präsentierte sich als Abwehrchef und gab immer wieder Kommandos. Von den eigentlich harmlosen Australiern nicht wirklich gefordert, aber manchmal zu hektisch in seinen Aktionen. Note 3 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=3.html © getty 4/14 Antonio Rüdiger: Ähnlich wie sein Nebenmann ohne große Prüfungen, in den wenigen Zweikämpfen aber stabil. Note 3 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=4.html © getty 5/14 Jonas Hector: Da Deutschlands Spiel sehr rechtslastig war, auf links oft sehr einsam. Erfüllte seine Aufgabe aber gewohnt zuverlässig und ließ defensiv nichts anbrennen. Note 3 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=5.html © getty 6/14 Sebastian Rudy: Der Anker im Mittelfeld der Deutschen. Hielt seine Position auf der Sechs relativ klar und konzentrierte sich dort auf die einfachen, aber wichtigen Dinge. Verteilte die Bälle und gewann die wichtigen Zweikämpfe. Note 3 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=6.html © getty 7/14 Leon Goretzka: Die Australier waren mit seinen Läufen in die Tiefe überfordert. Sehr umtriebig und gefährlich im Strafraum. Leitete das 1:0 mit ein, holte den Elfmeter vor dem 2:1 raus und erzielte das 3:1. Note 1,5 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=7.html © getty 8/14 Julian Brandt: Starkes Spiel auf der rechten Seite. Sehr sicher im Passspiel, gefährliche Läufe und gute Szenen im Eins-gegen-eins. Bereitete mit großer Übersicht das 1:0 vor. Erledigte auch defensiv seine Aufgabe gut. Note 2 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=8.html © getty 9/14 Julian Draxler: Spielte sehr weit innen als verkappter Zehner. Technisch ohne Fehler und mit klugen Pässen. Nahm in manchen Szenen unnötig das Tempo aus dem Spiel und leistete sich den leichtfertigen Ballverlust vor dem 1:1. Souverän beim Elfmeter. Note 2 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=9.html © getty 10/14 Lars Stindl: Nicht ganz so gut eingebunden ins Kombinationsspiel wie Draxler und Goretzka, machte sich beim Führungstreffer aber gut frei. Brachte das Team mit seinem 1. Länderspieltor auf die Siegerstraße. Note 3 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=10.html © getty 11/14 Sandro Wagner: Sehr engagierter Auftritt ohne Fortune. Bekam nach 80 Sekunden einen Beinschuss und versuchte danach einen Elfmeter zu schinden. Bei seinen zwei guten Chancen verzog er jeweils knapp. Note 3,5 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=11.html © getty 12/14 Timo Werner: Sorgte mit seiner Geschwindigkeit gleich für mehrere gefährliche Szenen. Hatte mit einem Pfostenschuss Pech. Note 2,5 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=12.html © getty 13/14 Niklas Süle: Nach seiner Einwechslung für Brandt Deutschland mit einer klaren Dreierkette. Musste mehrmals in Laufduelle, in denen seine Probleme im Antritt sichtbar wurden. Note 4 /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=13.html © getty 14/14 Emre Can: Kam spät für Stindl. Konnte in der wackeligen Schlussphase dem deutschen Spiel aber auch keine Stabilität mehr verleihen. Keine Bewertung /de/sport/fussball/wm/confederationscup2017/spielberichte/aus-ger/einzelkritik/deutschland-australien-noten,seite=14.html

Joshua Kimmich: "Speziell in der ersten Halbzeit haben wir es super gemacht, haben sehr viel investiert. Das 2:1 war aber zu wenig bei so vielen Chancen. Nach dem 3:1 darfst du nicht so schnell das zweite Gegentor kassieren. Am Ende ist uns etwas die Kraft ausgegangen. Gegen Chile dürfen wir uns nicht so viele Fehler erlauben und müssen noch mehr investieren. Vorne müssen wir effizienter werden."

Julian Brandt: "Mit dem Sieg haben wir das durchaus positiv gestaltet. Dass noch nicht alles gut war, ist normal. Ich glaube, dass das noch kommt. Das war ja erst unser erstes Spiel in der Gruppenphase. Unser größtes Problem war heute, dass wir aus den Chancen nicht genug gemacht haben. Wir hätten mit einem 3:1 oder 4:1 in die Pause gehen können. Aber wir werden uns steigern. Chile hat eine Weltklassemannschaft, es wird ein ähnliches, hart umkämpftes Spiel wie heute."

Lars Stindl: "Wir hatten ein paar Tage Zeit, um einige Dinge einzustudieren. In der ersten Halbzeit haben wir von diesen Dingen einiges gezeigt und das Spiel kontrolliert. Gegen Chile erwartet uns ein schweres Spiel - die haben hier viel vor."

Australien - Deutschland: Die Daten zum Spiel