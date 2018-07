Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin: Wird Dienstag der entscheidende Tag?

World Cup Frankreich -

Belgien (Highlights) Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC World Cup Kroatien -

England (Highlights) Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Kashima -

Kashiwa CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund

Cristiano Ronaldo könnte am Dienstag seinem Transfer von Real Madrid zu Juventus Turin einen großen Schritt näher kommen. Wie Sky Italia berichtet, wird an diesem Tag das entscheidende Treffen zwischen Berater Jorge Mendes und den Königlichen stattfinden.

Demnach soll sich Mendes, der bislang die Verhandlungen für Ronaldo und auch Juventus führte, zu Finalisierungsgesprächen mit Real-Präsident Florentino Perez und weiteren Funktionären treffen. Am Montag war wohl die offizielle Offerte in Höhe von 100 Millionen Euro eingegangen.

Diese soll nun gemeinsam durchgegangen und eventuell angepasst werden. Die Hoffnung von Juventus ist, dass die Königlichen den Wechselwunsch von Ronaldo akzeptieren und die Ablösesumme annehmen. Sollte eine Einigung am Dienstag erzielt werden, könne der Transfer noch in der laufenden Woche abgeschlossen werden.

Real will wohl öffentliches Statement von Ronaldo

Zuletzt gab es Gerüchte, denen zufolge Real Madrid eine Pressekonferenz von Ronaldo verlangt, in der der 33-Jährige erläutert, dass er in Italien eine neue Herausforderung sucht und deshalb den Verein wechseln möchte.

Weiteren Zündstoff birgt das Gerücht, dass Ronaldo sich bereit erklärt hat, an einer Kampagne von AVIS teilzunehmen. Er soll in Italien für die Blutspende werben. Ein weiteres Indiz für eine Zukunft in Turin?