BVB-News und -Gerüchte: Sporting-Talent Rafael Leao zum Nulltarif nach Dortmund?

Der BVB hat mit Rafael Leao wohl ein Talent von Sporting im Auge. Auch bei Jean-Michael Seri von OGC Nizza steigen offenbar die Chancen. Marius Wolf ist schon jetzt zufrieden. Hier findet ihr aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB-Gerücht: Kommt Sporting-Talent Leao?

Borussia Dortmund hat laut einem Bericht von A Bola eine Einigung mit Rafael Leao von Sporting Club erzielt. Demnach wird der 19-jährige Mittelstürmer einen Vertrag bis 2023 unterschreiben. Bislang steht eine offizielle Bestätigung allerdings aus. Der Transfer könnte sich darüber hinaus als kompliziert erweisen.

Leao war einer der Spieler, die in Folge der Hooligan-Attacke auf das Sporting-Training ihren Vertrag aufgelöst hatten. Inwiefern dies zu einem ablösefreien Wechsel berechtigt, stellt der Klub in Frage und will vor Gericht vor Klarheit sorgen. Bei Sporting stünde Leao noch bis 2022 unter Vertrag.

Der U-Nationalspieler Portugals war im Sommer 2017 in die erste Mannschaft aufgerückt. Dort kam er in drei Liga-Spielen zum Einsatz, erzielte dabei einen Treffer und legte ein weiteres Tor auf. Zuletzt war er auch mit Manchester City und Atletico Madrid in Verbindung gebracht worden.

Rafael Leaos Leistungsdaten in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Liga NOS 3 1 1 98 Europa League 1 - - 16 Taca de Portugal 1 - - 20 UEFA Youth League 11 6 3 699 Ledman Liga Pro 12 7 1 666



BVB-Gerücht: Gestiegene Chancen im Poker um Seri?

Borussia Dortmund darf offenbar auf eine Verpflichtung von Jean-Michael Seri hoffen. Der Ivorer spielte in den letzten Jahren beim OGC Nizza unter Lucien Favre, tauchte allerdings nicht zum Trainingsauftakt im Süden Frankreichs auf. Vielmehr soll er sich in London aufgehalten haben und auf einen Wechsel zum FC Chelsea hoffen.

Das Problem: Roman Abramowitsch ist nach englischen Medienberichten derzeit nicht in der Lage, die Ablöse für den 26-Jährigen zu zahlen. Dies soll seine Hintergründe in der kritischen Beziehung zwischen England und Russland haben, die einen derartigen Geldfluss verhindern würde.

Entsprechend scheint der BVB wieder im Rennen. Das vermeldet der französische Journalist Manu Lonjon. Die Ausstiegsklausel Seris beläuft sich auf 40 Millionen Euro, der Vertrag läuft allerdings 2019 aus. Dementsprechend könnte die Summe in Verhandlungen wohl deutlich gedrückt werden.

Die Leistungsdaten von Jean-Michael Seri beim OGC Nizza

Einsätze Tore Vorlagen Minuten OGC Nizza 123 12 26 10.359

Wolf: "So kann es weitergehen"

Der BVB hat am Montag das erste Training unter Lucien Favre absolviert. Als letzter Bundesligist ist die Borussia in die Vorbereitung gestartet, Neuzugang Marius Wolf ist aber schon angekommen: "Ich bin von der Mannschaft gut aufgenommen worden, wir hatten ein super Training - so kann es weitergehen."

Er sieht sich künftig beim BVB vor allem auf den Flügeln: "Dort liegen auch meine Stärken, weil ich nicht der langsamste bin. Ich versuche, mich reinzuhauen und alles für die Mannschaft zu geben. Auch für den Klub ist es wichtig, dass man sieht, dass man kämpft und fightet - und dann auch Fußball spielt."

Vor den rund 500 Zuschauern zeigte sich allerdings vorerst besonders der Fokus Favres auf Kombinationsfußball. Dies hatte er bereits bei seiner Vorstellung erklärt. Am Dienstag geht es wohl in den Feinschliff: Das Training in Brackel ist nicht mehr öffentlich, die Mannschaft trainiert ungestört.