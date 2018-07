Cristiano Ronaldo wechselt zu Juventus: Offener Brief an die Fans von Real Madrid

World Cup Frankreich -

Cristiano Ronaldo verlässt Real Madrid nach neun Jahren und wechselt zu Juventus Turin. Anlässlich seines Abschieds richtete sich CR7 mit einem öffentlichen Brief an die Fans der Königlichen. Der Brief im Wortlaut:

"Diese Jahre bei Real Madrid und in der Stadt Madrid waren die wahrscheinlich glücklichsten meines Lebens.

Ich habe nichts als große Dankbarkeit für diesen Verein übrig, für dieses Spiel und für diese Stadt. Ich kann allen nur für die Liebe und Zuneigung danken, die ich erhalten habe.

Ich glaube jedoch, dass es an der Zeit ist, eine neue Etappe in meinem Leben zu beginnen, weshalb ich den Verein darum gebeten habe, mich ziehen zu lassen. So fühle ich und ich bitte alle und besonders unsere Anhänger, mich bitte zu verstehen.

Es waren neun absolut wundervolle Jahre, neun einzigartige Jahre. Für mich war es eine emotionale Zeit, aber auch eine harte Zeit aufgrund der hohen Ansprüche bei Real Madrid. Aber ich werde diese Zeit nie vergessen. Ich durfte den Fußball in einer ganz besonderen Art und Weise genießen.

Ich hatte sowohl auf dem Feld als auch in der Umkleidekabine fabelhafte Teamkollegen, ich spürte die Wärme dieser unglaublichen Fans und gemeinsam haben wir drei Champions-League-Titel in Folge und vier Champions-League-Titel in fünf Jahren gewonnen. Darüber hinaus, auf individueller Ebene, habe ich während meiner Zeit bei diesem außergewöhnlichen Klub vier Mal den Ballon d'Or und drei Mal den Goldenen Schuh gewonnen.

Real Madrid hat mein Herz und das meiner Familie gewonnen. Daher möchte ich mehr denn je Danke sagen: Danke an den Verein, den Präsidenten, die Direktoren, meine Kollegen, alle Trainer, Ärzte, Physiotherapeuten und an all die unglaublichen Mitarbeiter, die das alles zum Laufen bringen und sich unermüdlich um jedes Detail kümmern.

Vielen Dank noch einmal an unsere Fans und auch an den spanischen Fußball. In diesen neun aufregenden Jahren hatte ich großartige Spieler vor mir. Mein Respekt und meine Anerkennung für alle.

Ich habe viel reflektiert und weiß, dass die Zeit für eine neue Ära gekommen ist. Ich gehe, aber dieses Trikot, dieses Emblem und das Santiago Bernabeu werde ich immer bei mir tragen, egal wo ich bin.

Danke an alle und, natürlich, wie ich auch vor neun Jahren in unserem Stadion sagte: Hala Madrid!"

