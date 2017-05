Berater bestätigt Rennen um Theo

Montag, 08.05.2017

"Momentan ist er weder nah an Real Madrid noch nah am FC Barcelona", gab Berater Garcia Quilon an. Theo sei jedoch ein großes Thema auf dem Markt: "Sie sind beide sehr interessiert, aber wir haben mit keinem Team etwas beschlossen. Es gibt Angebote, aber wir haben keines ausgesucht."

Für 24 Millionen Euro kann Hernandez Atletico Madrid verlassen. Die Rojiblancos würden gerne verlängern, sind aber machtlos: "Beide Klubs haben ein Angebot in Höhe der Klausel abgegeben." Nun pokert man wohl mit Gehalt und Handgeld.

Linksverteidiger Theo ist derzeit von Atletico an Deportivo Alaves ausgeliehen. Der 19-jährige Franzose entwickelte sich dort zu einem Stammspieler und debütierte in der U20 Frankreichs. In der laufenden Saison absolvierte er 36 Einsätze.

