Watzke sorgt sich um deutsche Europa-Auftritte

Montag, 08.05.2017

"Das Abschneiden von Borussia Dortmund gegen Monaco kann man nicht mit normalen Maßstäben messen", merkte Watzke im Kicker an. Auch dem FC Bayern München wolle er für das Aus gegen Real Madrid nicht den schwarzen Peter zuschieben.

Sorgen macht sich Watzke allerdings um die deutschen Klubs in der Europa League. "Was Celta Vigo kann, muss eine deutsche Mannschaft auch können", merkt er an und zielt damit auf den FC Schalke 04, Hertha BSC und den 1. FSV Mainz 05 ab.

Watzke stellt fest: "Spanische Vereine wie Sevilla oder jetzt Vigo verfügen nicht über mehr Geld als die Bundesliga-Teilnehmer. Trotzdem gelingen ihnen bessere Ergebnisse." Gegenbeispiel seien derweil Tottenham Hotspur, die trotz finanzieller Mittel ebenfalls früh gescheitert sind.

"Vor der Premier League brauchen wir uns nicht zu verstecken - auch wenn sie mit Manchester United einen Klub ins Halbfinale der Europa League gebracht hat", meint der BVB-Geschäftsführer deshalb. Gleiches gelte für Italien. Spanien sei aber einen Schritt voraus.