Mbappe: Gerüchte beeinflussen mich nicht

Sonntag, 07.05.2017

"Wir haben ein gemeinsames Ziel und ich will unbedingt den Titel mit dem Klub gewinnen", sagte Mbappe.

"Bis dahin wird mir nichts anderes in den Sinn kommen. Und ich werde so weiter machen wie zuvor. Ich habe zweieinhalb Monate Zeit, um eine Entscheidung über meine Zukunft zu treffen, also werden mich die Gerüchte nicht beeinflussen."

Mbappe erzielte in der aktuellen Ligue-1-Saison in 26 Spielen 14 Treffer und überzeugte mit fünf Toren aus acht Spielen auch in der Champions League.

Kylian Mbappe im Steckbrief