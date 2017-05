Simeone-Zukunft offen

Sonntag, 14.05.2017

"Wir haben schon häufig über meine Situation gesprochen und wir brauchen nicht irgendetwas aufklären. Ganz ehrlich, ich beschäftige mich nur damit, dass wir den dritten Tabellenplatz erreichen", betonte Simeone. "Wir können später auf meine Zukunft eingehen, aber aktuell zählt für mich nur die direkte Qualifikation für die Champions League."

Der Fokus seiner Mannschaft liegt nun auf dem Spiel gegen Betis Sevilla: "Wir wollen gegen Betis gewinnen und nur darum kümmern wir uns aktuell. Sie haben gute Spieler, spielen zu Hause und wollen in ihrem letzten Spiel nochmal alles reinwerfen. Genauso wie wir."

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In dieser Saison lief es nicht immer rund für die Rojiblancos. Dennoch zeigt sich der Trainer zufrieden: "Wir sind stolz darauf, wie wir uns im spanischen Pokal und in der Champions League geschlagen haben. Wir haben in beiden Wettbewerben das Halbfinale erreicht und gute Spiele abgeliefert. Nun müssen wir uns weiter steigern, damit sich der Klub entwickeln kann."

Simeone sitzt seit 2011 auf der Trainerbank von Atletico Madrid und gewann mit seiner Mannschaft unter anderem die spanische Meisterschaft, den Pokal und die Europa League.

Diego Simeone im Steckbrief