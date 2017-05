Audi-Cup-Teilnehmer stehen fest

Freitag, 12.05.2017

"Das Turnier findet 12, 13 Tage vor dem Saisonstart in England statt und ist deshalb sportlich von großer Relevanz für uns. Wir wollen sehen, wo wir stehen - und das kannst du am besten, wenn du dich mit den Besten misst. Das wird eine großartige Geschichte", sagte Klopp, der bei einer so genannten Hologramm-Pressekonferenz in München zugeschaltet war, vor seiner Rückkehr nach Deutschland.

Atléticos Trainer Diego Simeone sprach von einem "ersten wichtigen Schritt in eine neue, eine hoffentlich starke Saison". Für Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist es ein "wichtiger Baustein der Vorbereitung", für Carlo Ancelotti ein "wichtiges Turnier mit wichtigen Spielen. Das wird schon Aufschlüsse über die Qualität geben."

