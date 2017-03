Reina fällt verletzt aus

Mittwoch, 22.03.2017

"Reina wird das Camp verlassen, da er nicht in der physischen Verfassung ist, die wir uns erhofft hatten", so der spanische Verband auf seiner Website. "Für ihn wird Kepa Arrizabalaga zum Team hinzustoßen."

Berichten zufolge soll die Verletzung des Stammtorhüters vom SSC Neapel nicht ernst sein. Er könnte in den anstehenden Spielen seines Klubs gegen Juventus Turin in der Serie A und der Coppa Italia wieder das Tor hüten.

Spanien spielt am Freitag gegen Israel in der WM-Qualifikation. Am 28. März trifft die Furia Roja dann auf den Vize-Europameister aus Frankreich.

