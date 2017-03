Lässt Napoli im Rückspiel die Jugend spielen?

Mittwoch, 01.03.2017

Aurelio de Laurentiis, Präsident des SSC Neapel, verweilt derzeit in den USA - sein Zorn hat den Atlantik jedoch schon längst überquert. Glaubt man dem Corriere dello Sport, so erwägt der Präsident, im Rückspiel gegen Juventus die Jugendmannschaft der Partenopei auflaufen zu lassen.

Bereits kurz nach Abpfiff der Partie echauffierte sich Sportdirektor Cristiano Giuntoli bei Rai Sport: "Wir müssen sagen, dass wir durch zwei Entscheidungen, die nicht zur Debatte stehen, besiegt wurden. Das ist eine Schande und Beschädigung für den italienischen Fußball." Diese schroffen Aussagen sollen dem Corriere zufolge ebenfalls nach einem Anruf des Präsidenten erfolgt sein. De Laurentiis habe Giuntoli dazu gedrängt.

Der Affäre liegt eine spielentscheidende Minute zugrunde, die Schiedsrichter Paolo Valeri zugunsten der Bianconeri beeinflusste. Nach einer Ecke Napolis wurde Raul Albiol von zwei Juventini im Strafraum zu Fall gebracht, die Pfeife des Schiedsrichters blieb jedoch stumm.

Cuadrado fällt auf der Gegenseite

Unmittelbar danach fingen sich die Gäste einen Konter ein, der in einem Elfmeterpfiff für den Rekordmeister endete. Pepe Reina hatte Juan Cuadrado zu Fall gebracht, berührte zuvor allerdings eindeutig den Ball.

Das Rückspiel findet am 5. April statt. Ob Napoli dann immer noch erwägen wird, die Jugend spielen zu lassen, steht noch in den Sternen. Dem Vernehmen nach befinden sich De Laurentiis und Giuntoli aber in Gesprächen, um eine Form des Protests auszuloten - wie drastisch diese auch ausfallen mag.

