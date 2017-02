Real stellt neuen Vereinsrekord auf

Mittwoch, 22.02.2017

Cristiano Ronaldos Anschlusstreffer brachte zwar keine Punkte mehr, sorgte aber zumindest noch dafür, dass die aktuelle Real-Mannschaft einen neuen Vereinsrekord aufstellte: In den vergangenen 43 Pflichtspielen gelang den Königlichen stets mindestens ein Tor.

Einen spanischen Bestwert bedeutet Reals Lauf indes noch nicht: Den Rekord hält noch der FC Barcelona, der 1944 in 44 Partien in Serie nie leer ausging. Diesen Rekord kann Madrid am Wochenende knacken, wenn es in der Liga zum FC Villarreal geht (Sonntag, 20.45 Uhr im LIVETICKER).

