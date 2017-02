Sevilla: Lillo als Sampaoli-Ersatz

Mittwoch, 22.02.2017

Assistenz-Trainer Juanma Lillo wird derweil als möglicher Ersatz für den 56-Jährigen gehandelt. Lillo trat den Co-Trainer-Posten beim Verein am Anfang der Saison an und konnte an Sampaolis Seite überzeugen.

Der Spanier könnte den Stil des aktuellen Trainers fortführen und somit für eine Kontinuität im Spielstil des Vereins sorgen. Lillo hat bereits bei Real Sociedad und UD Almeria Cheftrainer-Erfahrung in Spanien gesammelt.

