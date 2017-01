Zurück in die königliche Erfolgsspur?

Freitag, 20.01.2017

UD Las Palmas - Deportivo La Coruna (Fr., 20.45 Uhr live auf DAZN)

Espanyol Barcelona - FC Granada (Sa., 13 Uhr live auf DAZN)

Real Madrid - FC Malaga (Sa., 16.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die Serie endete gegen den FC Sevilla, gegen Celta Vigo wurde sie komplett verdrängt. Real Madrid musste erstmals nach 40 Spielen ohne Niederlage wieder zwei Pleiten hinnehmen. "Wir kommen da gemeinsam wieder raus", übte sich Trainer Zinedine Zidane dennoch in Optimismus.

Ein erster Schritt soll gegen Malaga erfolgen. Die Gäste sind mit Platz 13 einfaches Programm - so zumindest die Hoffnung im Lager der Königlichen, die nach den beiden Niederlagen zumindest wieder wach sein dürften. Marcelo richtete direkt nach dem Spiel gegen Celta schon den Fokus auf die Liga.

Dort hat Real nur noch einen Punkt Vorsprung auf Sevilla, wenngleich auch ein weiteres Spiel in der Rückhand. Malaga wird versuchen, mit Neuzugang Martin Demichels dagegenzuhalten. Die Hoffnungen dämpft aber die Verletzung von Sandro.

Deportivo Alaves - CD Leganes (Sa., 18.30 Uhr live auf DAZN)

FC Villarreal - FC Valencia (Sa., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

CA Osasuna - FC Sevilla (So., 12 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Athletic Club - Atletico Madrid (So., 16.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Im San Mames verlor der Athletic Club lediglich das erste Primera-Division-Match gegen Barcelona, seitdem sind die Basken daheim in allen Wettbewerben ungeschlagen. Allerdings steht Bilbao seit sechs Liagspielen gegen Atletico ohne Sieg da und verlor davon gleich fünf.

Atletico hingegen gewann seit April 2016 keine zwei aufeinanderfolgenden Auswärtsspiele mehr. Das könnte folglich zum Problem werden: Die Madrilenen, die den Anschluss an das Spitzentrio nicht verlieren wollen, siegten schließlich im vergangenen Auswärtsspiel in Eibar. Für ein Ende der Serie könnte Antoine Griezmann sorgen, der seinen bisher einzigen Primera-Divison-Hattrick im San Mames erzielte.

Real Betis - Sporting Gijon (So., 18.30 Uhr live auf DAZN)

Real Sociedad - Celta Vigo (So., 18.30 Uhr live auf DAZN)

SD Eibar - FC Barcelona (So., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Eibar ist seit zwei Spielen zu Hause ohne Sieg, konnte die Serie aber seit April 2016 immer unter drei halten. Doch es scheint höchst fraglich, ob der Tabellenneunte, der aus den letzten fünf Spielen nur eins gewinnen konnte, das auch gegen den FC Barcelona schafft.

Die Katalanen haben schließlich seit elf Primera-Division-Spielen nicht mehr verloren (sieben Siege), in den letzten zwölf Auswärtsspielen stets mindestens einmal getroffen und dabei einen Torschnitt von 3,1 pro Spiel erreicht. Vor allem Luis Suarez ist derzeit on fire! Der Uruguayer traf in den letzten fünf Primera-Division-Spielen gleich viermal.

Die Primera Division im Überblick