Rakitic stellt klar: "Will in Barcelona verlängern"

Freitag, 20.01.2017

Im Anschluss an das 1:0 in der Copa del Rey gegen Real Sociedad am Donnerstagabend erklärte Rakitic mit Blick auf seine Zukunft: "Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre hier bleiben kann. Ich möchte meinen Vertrag in Barcelona verlängern."

Aktuell ist der 28-Jährige noch bis 2019 an den spanischen Meister gebunden. Trainer Luis Enrique hatte in den vergangenen Wochen mehrfach auf Rakitic verzichtet und damit die Meldungen um einen vorzeitigen Abschied aus dem Camp Nou befeuert. Dazu meinte der EM-Teilnehmer: "Natürlich bereitet mit das Sorgen, denn ich will immer spielen. Aber ich habe absolutes Vertrauen in den Trainer. Ich muss arbeiten, aber ich habe Selbstbewusstsein."

Rakitic wechselte 2014 für 18 Millionen Euro Ablöse vom FC Sevilla nach Barcelona. Mit dem Klub gewann er unter anderem zwei spanische Meisterschaften und die Champions League 2015.

Ivan Rakitic im Steckbrief